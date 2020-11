Peine

Es ist soweit: Die Adventstage stehen vor der Tür. In Peine wird die besinnliche Zeit wegen Corona sicherlich anders als gewohnt verbracht. Man ist weniger unterwegs und mehr zu Hause – Grund genug, sich die eigenen vier noch festlicher zu dekorieren. Die Nachfrage nach Kränzen, Gestecken und Deko ist im Kreis Peine in diesem Jahr dementsprechend hoch.

„Man merkt durch den Ausfall des Weihnachtsmarktes deutlich, dass sich das Kaufverhalten der Kunden verändert hat“, sagt Karsten Beer, Betriebsleiter vom Peiner Garten-Center Grünwald an der Theodor-Heuss-Straße. Der Kundenzulauf habe sich im Vergleich zum vorigen Jahr um einiges erhöht. Gefragt seien insbesondere Weihnachtssterne, Adventskränze und Deko für den Innen- und Außenbereich. „Im Eingangsbereich bieten wir Weihnachtssterne auf 25 Tischen an – täglich müssen wir nachfüllen“, so Beer.

Christrosen, Scheinbeeren und Zuckerhutfichten sind beliebt

Wie im vergangenen Jahr seien Adventskränze und Gestecke aus Zweigen der Nordmann- oder der Nobilis-Tanne absolute Verkaufsschlager. „Beliebt sind zur Adventszeit auch Christrosen und Scheinbeeren“, sagt Beer. Koniferen und Zuckerhutfichten werden ebenfalls gerne gekauft. „Diese Nadelgehölze wachsen nicht sehr hoch – viele dekorieren die Bäumchen mit Lichterketten und stellen sie dann vor die Haustür oder in den Garten“, weiß Beer. Tischdeko wie Weihnachtsmänner, Wichtel, Engel und Rentiere in den Farben Rot und Gold seien jedes Jahr am stärksten nachgefragt. Im Sortiment sind aber auch Windlichter und Kerzen in Weiß, Gold und Altrosa sowie silber- und rostfarbene Christbaumkugeln.

Kunden kaufen klassische Deko

Eine erhöhte Nachfrage hat auch das Team vom Globus-Baumarkt an der Caroline-Herschel-Straße in Stederdorf festgestellt. „Dieses Jahr wird extrem viel gekauft“, sagt Mitarbeiterin Susanne Nulle. Rote und goldene Dekoration ist besonders beliebt. „Letztes Jahr wurde eher Weihnachtsschmuck in Rot und Silber eingekauft“, berichtet Kollegin Antje Böhler. Auch hölzerne Deko-Elemente und Lichterketten würden gerne mitgenommen. „In der Pflanzenabteilung viel gekauft werden in rot geschmückte Adventskränze und Gestecke, Weihnachtssterne, Christrosen sowie Fichten und Nordmann-Tannen“, erklärt Mitarbeiterin Annette Hauerken.

Einzelhändler in der Fußgängerzone hoffen auf mehr Kundschaft

Ein wenig anders sieht es in der Peiner Fußgängerzone aus – hier bleiben die Besucherströme nach wie vor aus. „Meine Stammkunden kommen in den Laden, aber die Laufkundschaft fehlt“, bedauert Fadime Koc vom gleichnamigen Floristikstudio an der Breiten Straße. Durch den Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz hätten jedes Jahr viele Besucher ihr Geschäft aufgesucht. „Das wird dieses Jahr nicht so sein“, sagt Koc. In der Zeit vor dem ersten Advent wurden dennoch viele Kränze, Gestecke und Dekoration gekauft. „Altrosa ist dieses Jahr sehr beliebt“, berichtet die Floristin. Sie hofft darauf, dass im Dezember weiterhin Kunden zu ihr kommen.

Edgar van Beekhuizen, Inhaber von Blumen aus Holland am Gröpern, geht es ähnlich. „Der Verkauf von Blumensträußen hat ein wenig abgenommen, weil dieses Jahr weniger Feste veranstaltet wurden.“ Die Nachfrage nach Adventskränzen sei allerdings ähnlich hoch wie im Vorjahr. „Der Zulauf in der Fußgängerzone ist zwar stark gesunken, viele bleiben jetzt zu Hause – und haben daher mehr Zeit zum Dekorieren“, so der Florist. Kränze und Gestecke mit Deko-Elementen und Floristik in altrosa seien dieses Jahr auch bei ihm sehr gefragt. „Beliebt sind auch in Kränze eingearbeitete Eukalyptus-Stängel“, erklärt van Beekhuizen.

Von Nathalie Diana