Die Einrichtung hat sich schnell bewährt. Nur wenige Tage nach Inbetriebnahme der Tierklappe ist dort eine Katze abgegeben worden, sie befindet sich glücklicherweise in gutem Allgemeinzustand. Wer am Tierheim in Peine ein Tier anonym abgeben möchte, sollte allerdings einige Punkte beachten.