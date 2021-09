Peine: Erneuter Zeugenaufruf nach Nötigung im Straßenverkehr

Telgte

Die Polizei startet noch einmal einen Zeugenaufruf zu einem Vorfall, der bereits am Montag, 6. September, passiert ist. Polizeisprecher Malte Jansen sagt: „An diesem Tag um 16.15 Uhr fuhr eine 72-jährige Peinerin mit einem blauen Polo auf der Vöhrumer Straße in Telgte. Hinter ihr befand sich ein silberner Mercedes. Aufgrund von geparkten Autos war zu diesem Zeitpunkt nur der linke Fahrstreifen befahrbar. Dennoch fuhr der Mercedes Fahrer dicht auf und bedrängte die Fahrerin durch Hupen und Gestikulieren, so dass sie um ihre Sicherheit fürchtete.“

Ein hinter dem Mercedes fahrender Verkehrsteilnehmer teilte der Frau mit, dass er die Situation beobachtet habe. Dabei handelte es sich um den Fahrer eines SUV mit Hannoveraner Kennzeichen, am Ende eine vierstellige Zahl und ein „E“. Leider gibt es bislang keine weitere Beschreibung dieses SUV-Fahrers. Die Polizei Peine bittet nun darum, dass der Fahrer des Hannoveraner SUV sich unter Telefon (0 51 71) 99 90 meldet. Und falls auch andere Zeugen die Situation bemerkt haben, werden auch sie gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen

Von der Redaktion