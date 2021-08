Peine

Als Nadir Ünlü am Samstag gegen 10 Uhr zu seinem Peiner Restaurant „Efcannos“ Am Markt kam, fiel ihm sofort auf, dass etwas anders war als sonst: Außen an der großen Fensterfront klebten etliche zwar relativ kleine Aufkleber, deren eindeutig ausländerfeindliche Aussage aber schwer wog. „Ich habe das mit einem sehr unangenehmen Gefühl gelesen und mich im ersten Moment schon gefragt, ob ich hier wirklich willkommen bin“, sagt Ünlü.

Zuspruch der Peiner hat gut getan

Doch die Reaktionen auf den Vorfall haben den Peiner mit türkischen Wurzeln davon überzeugt, dass das absolut der Fall ist. „Ich habe so viel Zuspruch bekommen – das hat sehr gut getan“, sagt er. „Hier in Peine ist meine Heimat, hier bin ich geboren und aufgewachsen“, betont er und freut sich, dass die allermeisten Menschen das ebenso sehen. Zunächst habe er überlegt, ob er die Sache öffentlich macht, sich dann aber dafür entschieden. Er habe die Polizei informiert und Fotos auf Facebook veröffentlicht.

Nicht nur das „Efcannos“ hat es getroffen: Aufkleber, die eine rechte Gesinnung verraten, finden sich seit letzter Woche an mehreren Stellen im Peiner Stadtbild. Wie wir bereits berichteten, hatte es das Gewerkschaftshaus an der Lindenstraße getroffen, in dem auch die Partei Die Linke ein Büro hat. Der DGB-Kreisvorsitzende Frank Raabe-Lindemann hatte in diesem Zusammenhang erklärt, dass es bei der IG Metall in Salzgitter schon häufiger solcher Vorfälle gegeben habe, in Peine jedoch nach seiner Kenntnis bisher nicht.

Rathaus und Geschäftsstellen von CDU und SPD betroffen

Betroffen waren inzwischen aber auch neben städtischen Gebäuden wie dem Rathaus sowohl das Partei-Büro der SPD an der Goethestraße als auch das der CDU-Geschäftsstelle an der Freiligrathstraße. Die Stadtverbände beider Parteien informieren darüber auf ihren Facebook-Seiten und distanzieren sich energisch. „Den traurigen Höhepunkt bildet der politisch motivierte Angriff auf Geschäfte, deren Inhaber und Inhaberinnen offenkundig eine Migrations-Biografie haben, so wie beim ,Efcannos’“, heißt es vom SPD-Stadtverband. Verbunden ist der Eintrag mit der Aufforderung an Geschäftsleute, solche Vorkommnisse unbedingt anzuzeigen und an alle Bürger, Aufkleber zu entfernen und zu entsorgen.

Idee: Zentrale kommunale Ansprechstelle einrichten

„Hässliche Aufkleber und Gesinnungen, die wir bei uns in Peine nicht haben wollen, sind in den letzten Stunden an verschiedenen Stellen und Geschäften angebracht worden. Wir als CDU distanzieren und deutlich davon“, heißt es auf der Facebook-Seite des CDU-Stadtverbands, verbunden mit einer konkreten Idee: „Eine lohnenswerte Überlegung wäre, eine zentrale kommunale Ansprechstelle einzurichten. Diese könnte sich dann um eine zeitnahe Entfernung im öffentlichen Raum kümmern und auch sogenannte „Putzspaziergänge“ mit Politik und Bürgerinnen und Bürgern organisieren, um rechte Aufkleber/Schmierereien gemeinsam zu entfernen.“

Gemeinsame Erklärung von Kreis und Stadt

Landkreis und Stadt Peine gaben am Montag eine gemeinsame Erklärung heraus. Matthias Möhle, stellvertretender Landrat, und Bürgermeister Klaus Saemann (beide SPD) zeigen sich erschüttert über die sich aktuell häufenden Verunreinigungen mit Aufklebern antidemokratischer Vereinigungen. „Die einheitlichen Reaktionen in den sozialen Medien zeigen: Peine steht gemeinschaftlich gegen jegliche Art von extremistischer Gesinnung, antidemokratische Parolen und Antisemitismus“, heißt es in der Erklärung. Und das sei gut so, denn: „Jeglicher Angriff auf unsere freiheitlich demokratische Grundordnung verdient ein gemeinsames Auftreten aller handelnden politischen und gesellschaftlichen Akteure für ein offenes, tolerantes und buntes Peine!“

Der Polizei wurden laut Sprecher Frank Oppermann mehrere dieser Fälle mitgeteilt. Bei den Aufklebern handele es sich um so genannte „Spuckies“, die im Straßenbild häufig zu finden sind und oft Verwendung als Medium für politische Botschaften genutzt werden. „Wir geben die Vorfälle an die Kollegen weiter, die im Bereich Staatsschutz tätig sind. Derzeit gibt es aber keine Hinweise auf eine strafrechtliche Relevanz“, sagt Oppermann.

Von Kerstin Wosnitza