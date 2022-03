Peine

Die Peiner Service-Clubs Round Table und Old Table haben schnell auf die Situation in der Ukraine reagiert und einen der ersten größer angelegten Hilfstransporte durchgeführt. Auf dem Hinweg haben sie dringend benötigtes Material ins Grenzgebiet gefahren, auf der Rücktour waren die sechs Kleinbusse mit geflüchteten Menschen besetzt. Andere Peiner wollen ebenfalls helfen und überlegen, ähnliche Touren durchzuführen. Die Tabler erreichen zahlreiche Anfragen mit der Bitte, ihre Erfahrung zu teilen. Die wichtigste Botschaft: „Auf keinen Fall einfach allein drauflos fahren!“

Andreas Bahr und Jan-Philipp Schönaich haben den Transport begleitet. „So eine Aktion braucht eine gute Vorbereitung und ein stabiles Netzwerk, das während der Durchführung unterstützt“, betonen sie. Zwar seien auch sie relativ spontan gestartet. Doch sie wussten bei Problemen nicht nur das Unterstützer-Team daheim hinter sich, sondern auch Club-Freunde in den auf der Strecke liegenden Ländern, denn die Service-Clubs agieren international und die Mitglieder halten über die Grenzen hinweg unbürokratisch zusammen.

Einheimische Tabler haben vor Ort unterstützt

Ein Beispiel: „Als wir Probleme an der moldawischen Grenze hatten, hat das Heimat-Team Kontakt zu einheimischen Tablern gesucht. Einer hat sich sofort auf den Weg gemacht und ist das letzte Stück sogar zu Fuß gelaufen, weil er mit seinem Auto im Stau vor der Grenze nicht weiterkam“, berichtet Bahr. In Landessprache und mit Kenntnis der Hintergründe und Vorgaben vor Ort sei es gelungen, die Hürden aus dem Weg zu räumen. „Auf uns selbst gestellt hätten wir das niemals geschafft“, sind sich die Männer sicher.

Die Strapazen sind nicht zu unterschätzen

Ein weiterer wichtiger Punkt sei die Strapaze durch die unzähligen Stunden hinter dem Lenkrad. „Man kann nicht davon ausgehen, unterwegs einfach so eine Unterkunft zu finden. Hotels und Gasthäuser sind voll belegt“, sagt Schönaich. Man könne nur kurze Schlafpausen im Auto entlang der Strecke einlegen und ansonsten durchfahren. „Dazu braucht man ausreichend Fahrer“, macht er deutlich. Zudem stellen die Pausen ein gewisses Risiko dar, denn die Kriminalität in manchen Ländern sei nicht zu unterschätzen. Eine größere Gruppe biete da einen besseren Schutz – ebenso wie bei unvorhersehbaren Ereignissen wie etwa einem Reifenplatzer.

Und nicht zuletzt: Die Geflüchteten sind zwar heilfroh über Hilfe an den Grenzen, aber auch sehr verängstigt und vorsichtig. Überwiegend handelt es sich um junge Frauen mit jüngeren Kindern, die trotz ihrer Situation nicht bereit sind, einfach so zu fremden Männern ins Auto zu steigen. „Die Angst vor Schleppern oder Menschenhändlern ist sehr groß. Auch unsere Gäste haben lange gebraucht, bis sie Vertrauen zu uns gefasst und uns zum Beispiel an den Grenzen ihre Ausweise ausgehändigt haben“, sagt Bahr. Wer keine Kontakte vor Ort habe, die Mitfahrer vermitteln, brauche gar nicht erst loszufahren.

Von Kerstin Wosnitza