Peine

In einen am Weidenweg in Peine geparkten 5er BMW sind Diebe in der Nacht vom Sonntag auf Montag eingebrochen. Die bislang noch unbekannten Täter hatten die Beifahrerscheibe eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen.

Offensichtlich fachmännisch ausgebaut und dann entwendet wurden Airbags, der Bordcomputer sowie die Sitzbank. Der Schaden dürfte rund 5000 Euro betragen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 00.

Von Kerstin Wosnitza