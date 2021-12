Peine: Ehepaar nach Ladendiebstahl festgenommen

Peine

Die Polizei in Peine hat am Donnerstag eine Ladendiebin und ihren Ehemann vorläufig festgenommen. Beide müssen mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Gegen 13.20 Uhr sei die 33-jährige Frau von Mitarbeitern des „E-Center“ am Friedrich-Ebert-Platz angesprochen worden, weil sie bei einem Diebstahl beobachtet wurde, berichtete der Peiner Polizeisprecher Malte Jansen am Freitag.

Die Frau versuchte daraufhin wegzulaufen und wurde von einer Marktangestellten und einem ihrer Kollegen festgehalten. In diesem Moment sein ein bis dahin unbekannter Mann hinzu gekommen und haben versucht die Ladendieben zu befreien, schilderte Jansen. Dazu nahm er einen Mitarbeiter des Marktes in den Schwitzkasten und versuchte ihn zu würgen. Als dieser Versuch scheiterte, flüchtete der Mann aus dem Laden.

Wegen der guten Beschreibung konnte der Mann kurze Zeit später von einer Streifenwagenbesatzung der Polizei in der Nähe gefunden werden. Wie sich herausstellte, handelte es sich um den Ehemann der Diebin. Die Mitarbeiter des Marktes blieben unverletzt.

Von Jan Tiemann