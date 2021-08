Peine: Diebe stehlen Auto-Katalysator

Peine

Wie die Polizei jetzt mitteilt, haben Diebe bereits am Samstag im Zeitraum zwischen 8.15 und 19.30 Uhr im Peiner Bahnhofsbereich den Katalysator eines Autos gestohlen. Polizeisprecher Matthias Pintak sagt: „Die noch unbekannten Täter entwendeten von einem Opel Astra, der auf einem Bahnhofs-Pendlerparkplatz an der Braunschweiger Straße parkte, den Katalysator und verursachten hierdurch einen Schaden von etwa 500 Euro.“ Zeugen, denen im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen.

Von der Redaktion