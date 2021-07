Peine

Der Travemünder Leuchtturm bei Sonnenuntergang, ein toller Ausblick aufs Meer am Naturstrand bei Prerow auf der Ostseehalbinsel Darß und eine tierische Abkühlung im heimischen Pool – die ersten Urlaubsbilder sind da! Auch in diesem Jahr sucht die PAZ wieder die schönsten Urlaubsfotos. Machen auch Sie mit – und gewinnen vielleicht einen der tollen Preise. Im heimischen Garten, auf „Balkonien“, Mallorca oder in den Alpen – egal wo Sie ihren Urlaub verbringen, spannende Motive gibt es überall. Also zögern sie nicht und zücken Ihr Handy oder Ihre Kamera, drücken auf den Auslöser und schicken uns das Foto. Das ist ganz einfach.

So können Sie mitmachen

Öffnen Sie Ihren Internetbrowser und geben formulare.paz-online.de/foto-hochladen ein. Geben Sie als Überschrift „PAZ Fotoaktion“ ein. Unter Kurzbeschreibung schreiben Sie, wo das Bild aufgenommen wurde und wer oder was zu sehen ist. Als Fotograf geben Sie mit vollständigem Namen die Person an, die das Bild gemacht hat.

Zur Galerie Ob am Ostseestrand oder im heimischen Garten. Dass es praktisch überall tolle Urlaubsmotive gibt, zeigen die ersten Bilder unserer Leser.

Wählen Sie das Foto aus, das Sie schicken möchten. Füllen Sie die vorgegebenen Felder aus und bestätigen, dass die PAZ Ihr Foto veröffentlichen darf. Wichtig: Geben Sie Ihre vollständige Adresse und Telefonnummer an. Und eine einzige Bedingung gibt es: Das Foto muss in diesem Jahr entstanden sein.

Das sind die Preise

Passend zum Thema Urlaub spendieren der Peiner Reisebüro-Betreiber Osman Benzer sowie Sponsor Seaden Hotels attraktive Urlaube und einen Reisegutschein. Der Hauptpreis führt den Gewinner nach Side an die türkische Riviera ins frisch eröffnete Fünfsterne-Hotel „Seaden Quality Resort & Spa“. Enthalten ist der Hotelaufenthalt für 2 Personen, 4 Nächte im Doppelzimmer mit Meerblick, alles inklusive sowie der Transfer zum Flughafen. Zweiter Preis: Benzer Touristik übernimmt die Kosten für Hin- und Rückflug zwischen Hannover und Antalya an der türkischen Riviera für 2 Personen. Und der Drittplatzierte darf sich über einen Reisegutschein im Wert von 100 Euro bei Benzer Touristik freuen.

Von der Redaktion