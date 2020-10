Peine

Garten statt Gran Canaria, Sofa statt Sardinien: Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Zahlen hat die niedersächsische Sozialministerin Dr. Carola Reimann empfohlen, in den Herbstferien auf Reisen zu verzichten und zu Hause zu bleiben. Wie man sich an diesen 14 Tagen die Zeit vertreiben kann? Die PAZ-Redakteure haben dafür einige tolle Tipps zusammen getragen, die kaum Geld kosten.

Nathalie Diana : Mini-Auszeit am Mittellandkanal

Das Laub der Bäume fängt allmählich an, rötlichen und goldgelb zu schillern. Bei einem Spaziergang oder einer Radtour entlang des Mittellandkanals kann die Farbenpracht besonders gut bewundert werden. Eine schöne Strecke beginnt an der Kanalbrücke in Sophiental, nahe der Straße Spannweg. Spaziergänger können sich von hier aus in Richtung Bortfeld bis zur nächsten Kanalbrücke und zurück die Beine vertreten. Ein Tipp: Bei matschigem Wetter unbedingt Gummistiefel und Regenmantel anziehen! Wer mit dem Rad unterwegs ist, kann die Strecke noch bis zur Marina Bortfeld verlängern. Das maritime Flair lädt zu einer kleinen Rast ein. Wichtig: Das Café hat derzeit nicht geöffnet, zur Stärkung müssen eigenen Getränke und Snacks mitgenommen werden.

Um sich die Beine zu vertreten, empfiehlt Nathalie Diana einen Spaziergang oder eine Fahrradtour entlang des Mittellandkanals. Quelle: Nathalie Diana

Thomas Kröger : Am Eixer See Ostsee-Flair genießen

Ein kleines Stückchen „ Ostsee“ ist der Eixer See für uns. Bei gutem Wetter schwingt sich unsere ganze Familie auf die Fahrräder und radelt zum Eixer. Natürlich ist auch immer ein Softball auf dem Gepäckträger, damit auf der Beachvolleyball-Anlage mit den beiden Kids im Sand gespielt werden kann. Die Kleinen freuen sich auch auf die Rutsche und zeigen Kunststücke wie „Schweinebaumeln“ auf dem Stangengerüst. Danach dürfen es sich die Erwachsenen bei einem kühlen Getränk im Außenbereich der Gaststätte „Haus am See“ gut gehen lassen, während die Kids genüsslich ihre Fanta schlürfen. Im Herbst kann man ja leider nicht mehr baden, aber man kann seine Füße ins kalte Wasser tauchen und danach durch den weißen Sand schlendern. Wie herrlich! Das ist Urlaub direkt vor der Haustür!

Thomas Kröger und seine Familie nutzen den Eixer See als „Ostsee-Ersatz“. Quelle: Isabell Massel

Michael Lieb : Backen und Kochen mit Kindern und Maus

Wiener Schnitzelchen, Penne-Ratatouille oder Bananen-Waffeln – was darf es für Sie sein? Kochen und backen muss keine lästige Pflichtaufgabe sein. Zusammen mit den Kindern macht es eine ganze Menge Spaß. Ein heißer Buch-Tipp: „Kochen und backen mit der Maus“ – mit vielen einfachen Rezeptbeschreibungen. Unser Favorit: Die süßen Pfannkuchen: 250 Gramm Mehl, eine Prise Salz, 4 Eier, 375 ml Milch und 3 Esslöffel Butter – alles zum Teig verrühren und ab in die Pfanne. Obendrauf dann Apfelmus oder Marmelade. Geht schnell und ist einfach lecker. Wer das Kochbuch nicht zur Hand hat, findet auch im Netz tolle Rezepte. Wichtig: Zeit einplanen zum Küche aufräumen, gerade wenn die Kinder am Werk waren…

Michael Lieb beim Backen mit seinen Töchtern. Quelle: privat

Christian Meyer : Kastanien-Einhorn mit rosa Feder

Diese Luft! Augen schließen und einmal tief durchatmen. Der Herbst im Peiner Herzberg tut der Seele gut. Und er ist der perfekte Ort für einen Ferientag mit kleinen Kindern. Denn hier huscht nicht nur mit etwas Glück ein flinkes Eichhörnchen über den Weg, hier purzeln auch Kastanien und Eicheln von den Bäumen. Meine Patenzwillinge Paul und Anna scharren schon mit den Hufen, seit ich sie jüngst fragte, ob wir nicht mal auf Kastanien-und-Eichel-Schatzsuche gehen wollen, um daraus kleine Tiere zu basteln. Ein stacheliger Igel, eine achtbeinige Spinne, ein lustiger Elch mit Wackelaugen – ich freue mich schon auf ihre erstaunten Augen, wenn wir mit den gefundenen Baumfrüchten, Zahnstochern oder Streichhölzern basteln und die Fantasie der Kinder anregen. Tolle Basteltipps lassen sich übrigens im Internet finden – was Anna davon am besten gefallen würde, ahne ich schon: Das Kastanien-Einhorn mit rosafarbener Feder.

Die Zwillinge Paul und Anna Bartels aus Edemissen fanden es im Peiner Herzberg spannend. Jetzt will auch PAZ-Redakteur und Patenonkel Christian Meyer mit ihnen Tiere aus Kastanien basteln. Quelle: E-Mail-MMO

Jan Tiemann : Eine literarische Reise im Kopf

Wenn ich auf Reisen gehe, packe ich gerne einen spannenden Thriller in den Koffer, etwa von John Katzenbach, dessen Roman „Das Tribunal“ sogar mit Bruce Willis und Colin Farrell verfilmt wurde. Nun sollen wir wegen Corona nicht verreisen, ich empfehle daher eine literarische Reise im Kopf. Und wer dabei ganz lange unterwegs sein will, dem lege ich Stephen Kings Dunkle-Turm-Saga ans Herz, ein Fantasy-Epos in acht Bänden. „Der Mann in Schwarz floh durch die Wüste, und der Revolvermann folgte ihm.“ So lautet der erste Satz. Man muss sich drauf einlassen, aber wer Roland aus Gilead – eine Art Western-Ritter – und seinen Gefährten dann folgt, reist durch fantastische Landschaften, verschiedene Zeiten und Parallelwelten bis er an das überraschende Ende kommt. King brauchte übrigens mehr als 30 Jahre bis zur Vollendung der Saga.

PAZ-Redakteur Jan Tiemann liest gerne an langen Herbstabenden. Quelle: privat

Kerstin Wosnitza : Eine Partie „Stadt, Land, Fluss“ geht immer

Ich spiele gern, bis heute. Toll finde ich die ganz einfachen Gesellschaftsspiele. Immer zu haben bin ich für eine Partie „Stadt, Land, Fluss“, die schon Schreibanfängern großen Spaß macht, den Wortschatz erweitert und für die man nur Stifte und Zettel braucht. Wenn die üblichen Kategorien noch zu anspruchsvoll sind oder langweilig werden, denkt man sich einfach neue aus: „Essen/Trinken“ oder „Kleidung“ kennen schon die Jüngsten, bei uns hat es sogar mal „Mordwerkzeug“ auf die Liste geschafft. Wenn das Schreiben noch nicht so flott geht, spielt man einfach nicht um die Wette, und die ganz Kleinen dürfen einem Großen diktieren. Weiterer Tipp: Eine Spielesammlung mit Klassikern wie Mühle, Dame, Halma, Kniffel und Mensch-Ärgere-Dich-Nicht bietet stundenlange Unterhaltung und kostet nicht viel Geld.

So kommt in den Ferien zu Hause keine Langeweile auf: Gesellschaftsspiele wie "Stadt, Land, Fluss", Mühle, Dame und Halma bieten stundenlang Unterhaltung. Quelle: Nathalie Diana

