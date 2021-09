Peine: Die „Olchis“ feiern in den Festsälen eine „Gefurztagsparty“

Peine

Wer kennt Sie nicht, die kleinen grünen Wesen mit ihren drei Hörhörnern und der großen Nase? Schon mehrere Kinder-Generationen haben die muffelfurzteuflischen Abenteuer der Olchis aus Schmuddelfing erlebt. Ende Juli erschien zum 30-jährigen Jubiläum ein Animationsfilm in den Kinos. Nun kommen die Olchis auch ins Theater: Am Freitag, den 1. Oktober 2021 ab 16 Uhr gibt es die Stars der Kinderbuchklassiker von Erhard Dietl in einer Inszenierung des Theaters auf Tour als Kindermusical in den Peiner Festsälen zu sehen. Geeignet ist das Musical „Ein König zum Gefurztag“ für Kinder ab vier Jahren.

Die Geschichte: Die Olchis bekommen Besuch von einem richtigen König! Olchi-Oma ist entzückt. Aber der unerwartete Gast hält die Olchi-Familie mit seinen königlichen Extra-Wünschen ganz schön auf Trab. Bis Olchi-Opa schließlich der Kragen platzt… Fliegenschiss und Olchifurz, das Leben ist doch viel zu kurz!

Hier gibt es Eintrittskarten

Tickets kosten 13 Euro für Erwachsene und 11 Euro für Kinder und Jugendliche und sind im Servicebüro des Kulturrings Peine, Winkel 30, erhältlich. Per Telefon 05171/15666 oder E-Mail an ticket@kulturring-peine.de können sie vorab gesichert werden. Weitere Infos gibt es unter www.kulturring-peine.de.

Was Theaterbesucher wegen Corona beachten müssen

Wichtige Informationen aufgrund der Corona-Verordnung: Einlass ist ab 15.30 Uhr. Es gilt die 3-G-Regel (teilnehmen können nur Geimpfte, Genesene oder Getestete, ein Nachweis und ein Personalausweis ist vorzulegen). Kinder unter sechs Jahren müssen sich laut Verordnung nicht ausweisen. Schüler, die im Rahmen des verbindlichen Testkonzept regelmäßig getestet werden, können dieses durch ihren Schülerausweis nachweisen. Zuhause durchgeführte Selbsttests sind nicht zulässig. Während der gesamten Veranstaltung ist eine medizinische Maske zu tragen (außer Kinder unter 6 Jahren). Die Veranstaltung wird ohne Pause gespielt, der Verzehr von Speisen und Getränken ist nicht gestattet.

Von Kerstin Wosnitza