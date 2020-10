Peine

Als vor 15 Jahren ein Mädchen eine vermeintlichen jungen, noch nicht flüggen Storch auf der Spiegelbergstraße in Peine meldete, zeichnete sich eine kleine Sensation ab, denn tatsächlich handelte es sich um einen Graureiher. „Er war auf dem Gelände der Stadtgärtnerei aus einem bis dahin nicht bekannten Nest in der Nähe gefallen“, erinnert sich der Peiner Vogelexperte Professor Dr. Hans Oelke. Bis dahin musste man ein ganzes Stück fahren, um einen Reiherhorst hoch in den Waldkronen zu bestaunen, denn der angebliche Fischräuber wurde lange verfolgt, im Kreis Peine gab es lange Zeit keine Vorkommen.

Ein Horst war vor 15 Jahren auf Anhieb nicht zu entdecken

Nun hatte der Besitzer eines nicht standortgemäßen Nadelgehölzes an den Kammerwiesen in dem Wald einen großen Fischteich mit Brutmöglichkeiten für Schwäne und Gänse angelegt, alles mit Stacheldraht umzäunt und fest verschlossen. „In dem Wäldchen fand ich viele Mauserfedern von Reihern und auch Eischalen auf dem Boden. Ein Horst aber war in dem dunklen Wald damals auf Anhieb nicht zu entdecke“, blickt Oelke zurück.

Das hat sich inzwischen geändert: Stürme und Borkenkäfer haben in den letzten Jahren den Wald ruiniert, deshalb sind die Reiherhorste inzwischen schon von der Straße aus zu sehen. Am 20. April wurden 29 solche Nester gezählt, allein fünf in einer alten Silberpappel. „Einzelne Reiher besuchen inzwischen Teiche und selbst Swimmingpools mitten in der Stadt“, weiß Oelke zu berichten. Anwohner berichten von bis zu 40 Reihern morgens und abends im Umfeld der Kammerwiesen. Reiher sind Allesfresser, erklärt der Ornithologe. Die Peiner Tiere ernähren sich von Fischen, Fröschen und Mäusen aus dem Barumer Moor hinter den Kammerwiesen und der nahe gelegenen Fuhse und ihren Altarmen samt Gräben.

Oelke : Kolonie sollte geschützt werden

„Hoffentlich bleibt die Reiherkolonie noch lange von Sägeaktionen verschont. Dem Peiner Naturschutz kann ich sie nur wärmstens ans Herz legen“, so der Experte.

Von Kerstin Wosnitza