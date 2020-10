Kreis Peine

„Pan Tau“ ist wieder zurück. Der Mann mit dem magischen Melonenhut ist Kult, denn die deutsch-tschechische Serie aus den 1970er-Jahren erzählt vergnügliche Geschichten mitten aus dem Leben, anrührend, märchenhaft, skurril und sehr lustig. Otto Simánek spielte damals in 33 Folgen den Zauberer, der mit Frack, Regenschirm und einem Melonenhut dort auftaucht, wo Kinder seine Hilfe brauchen. Eine Rolle, die den 1992 verstorbenen Darsteller weit über seine Heimat Prag hinaus berühmt machte.

Nun gibt es neue Geschichten von „Pan Tau“, gedreht in Köln, München und Umgebung. In der ARD-Mediathek sind sieben Doppelfolgen verfügbar. Der Engländer Matt Edwards spielt den neuen „Pan Tau“. Seine Figur ist unternehmungslustiger und frecher als das Original. Eines ist jedoch gleich: Beide reden nicht, sondern verlassen sich auf Gesten und Mimik. Ach war das schön, als im Fernsehen noch nicht rund um die Uhr geplappert wurde. TV-Nostalgiker wissen, was sie zu tun haben.

Von Thomas Kröger