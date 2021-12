Peine

Für den Weihnachtsmann und seine Helfenden ist jetzt Endspurt. Für PAZ-Mitarbeiter Ulrich Jaschek fand er trotzdem ein wenig Zeit, um über Bartmode, Weihnachtsmann-Skeptiker, lustige und bewegende Erlebnisse sowie seinen Engel zu Hause zu plaudern.

Zunächst eine wichtige Frage zur Etikette: Wie hat ein Erwachsener den Weihnachtsmann anzusprechen?

Dafür gibt es keine Vorschriften. Wer sich als Erwachsener an seine Kindheit erinnert, sagt meist „Herr Weihnachtsmann“ und wer besonders freundlich ist, fügt auch ein „lieber“ an.

Dann also: Lieber Herr Weihnachtsmann, danke, dass Sie sich Zeit nehmen. Vermutlich kommen Sie derzeit mit der Arbeit gar nicht nach?

Jetzt ist tatsächlich für meine Helfenden und mich der Endspurt. Aber weil nun im zweiten Jahr der Corona-Pandemie selbst der Weihnachtsmann Abstandsregeln einzuhalten hat, stellen wir die Geschenke vor den Türen und Fenstern ab. Dabei beobachten wir gerne die vielen lieben Menschen, wie sie mit den Festvorbereitungen und damit beschäftigt sind, zumindest die Erinnerung an den Weihnachtsmann wach zu halten.

Wann haben Sie sich für diese sehr spezielle Saisonarbeit entschieden, und braucht man dazu eine spezielle Ausbildung?

Schon im vorigen Jahrtausend habe ich mich nicht mehr rasiert. Und weil ich außerhalb der Weihnachtszeit – lachen Sie jetzt nicht! – bei einer Behörde arbeite, habe ich meine Kollegenschaft kurz vor dem Fest erfolgreich in meiner roten Dienstkleidung überrascht. Nach und nach kamen weitere Bescherungs-Besuche bei befreundeten Familien dazu. Die Christbaum-Aufsteller auf dem Dungelbecker Escheberg frage ich auch stets, ob sie das ganze Jahr oder etwa nur im Advent brav waren. Besonders kompliziert ist immer wieder mein Auftritt bei den Weihnachtsmann-Skeptikern des Männerbundes Schlaraffia in Peine. Meine Ausbildung? Der Weihnachtsmann ist ohne ein besonderes Maß an Herzensbildung kein Weihnachtsmann – und schon gar nicht ohne die Fähigkeit, nicht nur auf Kinder herab zu schauen, sondern sich mit Ihnen auf Augenhöhe zu begeben. Also nicht einfach herunterbeugen, sondern vor ihnen auf die Knie gehen, eben auf Augenhöhe.

Wer hilft Ihnen bei der logistischen Planung und Zustellung?

Ohne die zahllosen helfenden Angehörigen und Freunde der zu Beschenkenden wäre das nicht zu schaffen. Außerdem entgeht dem Weihnachtsmann das ganze Jahr über nichts. Für den Weihnachtsmann ist nach Weihnachten vor Weihnachten! (Hebt mahnend den rechten Zeigefinger)

Wird Ihre Weihnachtsmann-Existenz nicht sehr oft angezweifelt?

Seit über 100 Jahren drucken einige US-amerikanische Zeitungen zu Weihnachten den Brief eines amerikanischen Journalisten, der einem kleinen Mädchen im Jahre 1897 auf diese Frage sinngemäß schrieb, dass es den Weihnachtsmann so wirklich gebe, wie Wärme und Fröhlichkeit oder Liebe und Güte, die man ja auch nicht mit den Augen sehen oder mit den Händen greifen könne. Und so kommt der Weihnachtsmann zu allen Menschen, die an ihn glauben. Kleinen Kindern fällt das besonders leicht. Erwachsene tun sich damit etwas schwer. Ich kenne Fälle, da werden Geschenke schon Tage vor dem Fest ausgehändigt. Da gehen, so finde ich, Tradition und der geheimnisvolle Zauber der Bescherung verloren.

Was war Ihr lustigstes und bewegendstes Erlebnis Ihrer bisherigen Laufbahn?

Oh, ich hatte einmal ein Kind zu ermahnen, weil es manchmal achtlos auf die Straße lief. Dabei erzählte ich ihm, dass ich deswegen einmal mit meinem Rentierschlitten fast in den Straßengraben gefahren sei. Das Kind gelobte Besserung und die Mutter fragte mich flüsternd beim Abschied, ob denn der Weihnachtsmann lügen dürfe. Nie vergessen werde ich, als ich zu einem Heiligabend kam, der zum ersten Mal ohne die geliebte Großmutter stattfand. Obwohl ich wusste, dass sie zuvor verstorben war, versagte mir wegen der großen Traurigkeit des Enkelkindes und der anderen Angehörigen die Stimme – und das, obwohl ich mich besonders auf diesen Besuch vorbereitet hatte.

Da der Weihnachtsmann stets sehr beschäftigt ist, sollte er überhaupt verheiratet sein?

Der Weihnachtsmann muss unbedingt verheiratet sein. „Frau Weihnachtsmann“ nimmt gerne und oft Assistenzarbeiten wahr – von ihrer unbestechlichen Kritik am ordnungsgemäßen Sitz meiner Dienstkleidung und meines Auftretens ganz zu schweigen.

Dann berät Sie „Frau Weihnachtsmann“ also auch bezüglich Ihrer Garderobe und der Länge Ihres Bartes?

Als Weihnachtsmann heiratet man nicht irgendwen, sondern natürlich einen Engel. So ein Engel wie meiner ist unverzichtbar. In der Gestaltung meines Bartes lässt er mir freie Hand – selbst, als ich mir den Bart mal abnahm. Dazu gab es von ihr dann den mahnenden Hinweis auf das nahende Weihnachtsfest. Wie Sie sehen, habe ich mir das natürlich zu Herzen genommen.

Apropos Bart: Haben Ihnen schon Weihnachtsmann-Skeptiker am Bart gezogen?

Zweiflern bin ich bei meinen Besuchen bisher nicht begegnet. Und Kinder interessieren sich sowieso mehr für meine Mitbringsel als für den Bart.

Was ist eigentlich Ihr Lieblings-Weihnachtslied?

Eigentlich müsste es „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ oder „Morgen, Kinder, wird’s was geben“ sein. Nach meiner Weihnachtsmann-Schicht singe ich im Kirchenchor allerdings lieber „Transeamus usque Bethlehem“ – wenn das endlich wieder geht!

Wie werden Sie als derzeit nur mäßig beschäftigter Weihnachtsmann den Heiligen Abend verbringen? Was steht auf dem Speiseplan? Und: Wohnen Sie wirklich am Nordpol?

Tatsächlich werde ich daheim bei meinem Engel sein – wie schon seit 30 Jahren, dem Weihnachtsmann-Terminkalender zum Trotz. Und tatsächlich: Bei uns bereite ich als Weihnachtsmann auch den Kartoffelsalat zu. Nordpol? Wie kommen Sie auf Nordpol?

Lieber Herr Weihnachtsmann, ganz ehrlich: Wird man Sie sonst im Jahr auch als Weihnachtsmann erkennen?

Von Januar bis November ist der Weihnachtsmann unsichtbar.

Was möchten Sie unserer Leserschaft für heute noch auf den Weg geben?

Ich wünsche friedvolle Weihnachten und den Erwachsenen die kindliche Überzeugung, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt

Von Ulrich Jaschek