Peine

Die Gründung der Autobahn GmbH des Bundes ist Teil einer umfassenden Reform der Bundesfernstraßen-Verwaltung. Die Reform wurde am 1. Juni 2017 vom Deutschen Bundestag bei der Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern beschlossen.

Bis zum 31. Dezember 2020 waren die 16 Bundesländer im Auftrag des Bundes für die Planung, den Bau und den Erhalt der Bundesfernstraßen zuständig. Aber seit dem 1. Januar 2021 werden die Autobahnen und andere Bundesfernstraßen aus einer Hand durch den Bund finanziert, gebaut, betrieben, erhalten und verwaltet. Dafür wurde Die Autobahn GmbH des Bundes gegründet. Durch die zentrale Bündelung der Aufgaben möchte der Bund mehrere Vorteile realisieren, darunter eine schnellere Planung, bundesweit einheitliche Qualitätsstandards und Effizienzgewinne durch Synergie-Effekte.

Verwaltung der Bundesautobahnen

Die Autobahn GmbH des Bundes ist für alle Aufgaben rund um die Verwaltung der Bundesautobahnen und anderer Bundesfernstraßen zuständig. Dazu gehören: – die Planung von baulichen Maßnahmen und Maßnahmen zum Erhalt von Autobahnen und anderen Bundesfernstraßen – der Bau und die Erneuerung von Autobahnen und anderen Bundesfernstraßen – der ganzjährige Betrieb der Straßen, was beispielsweise die Gewährleistung des Winterdienstes und der Grünschnitte umfasst – der vorausschauende Erhalt der Autobahninfrastruktur und die Sicherstellung eines guten Zustands – die Verwaltung des Autobahnvermögens im Auftrag des Bundes – und die Finanzierung der Bundesfernstraßen sowie von Investitionen in den Ausbau und die Weiterentwicklung der Infrastruktur.

Stephan Krenz Quelle: dpa

Bislang beschäftigt die Autobahn GmbH etwa 10 000 Mitarbeiter, diese Zahl soll langfristig auf bis zu 15 000 heranwachsen. Sie befindet sich vollständig im Eigentum des Bundes und ist unverkäuflich. Eine Beteiligung Dritter an der Gesellschaft sowie eine Privatisierung der Autobahnen sind gesetzlich ausgeschlossen. Stephan Krenz ist Vorsitzender der Geschäftsführung. Der Bund stellt der Autobahn GmbH die zur Finanzierung ihrer Aufgaben erforderlichen Mittel aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung – insbesondere für Planung und Betrieb.

Es bestehen neben der Hauptzentrale in Berlin zehn Niederlassungen. Ergänzt werden diese durch 41 regionale Außenstellen sowie über 189 Betriebsdienst-Standorte, 42 Fernmelde-Meistereien und Verkehrs- und Tunnelleitzentralen. Peine gehört zur Niederlassung „Nordwest“ in Hannover mit den Außenstellen in Wolfenbüttel, Oldenburg, Verden, Kassel, Fulda und Bad Gandersheim. Direktor der Niederlassung ist Cord Lüesse. Zum Bereich „Nordwest“ gehören rund 1550 Autobahnkilometer, darunter die A 2, sowie über 2300 Brücken und Tunnelbauwerke.

Von Thomas Kröger