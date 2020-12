Kreis Peine

Es muss ja nicht immer Corona sein! Abseits des Pandemie-Geschehens war das Interesse der PAZ-Leser für diese drei Themen im Jahr 2020 besonders groß: Neuigkeiten aus der Geschäftswelt in der Fußgängerzone samt Lindenquartier-Neubau, das Schwelbrand-Drama im Asia Imbiss sowie die Trinkwasser-Warnung für Peine und Telgte. Artikel dazu wurden am häufigsten auf der PAZ-Internetseite aufgerufen.

Neueröffnungen in der Fußgängerzone

Wer kommt, wer geht? Die Entwicklung in der Peiner Fußgängerzone interessiert die PAZ-Leser. Im März etwa zog das „Marken-Outlet-Store Peek & Cloppenburg“ in das frühe Helbsing-Haus ein. Ende April eröffnete das Aktionskaufhaus Woolworth in der City-Galerie. Am anderen Ende der Fußgängerzone übernahm der Löwenbäcker Schaper aus Braunschweig die Räume der bisherigen Arko-Filiale und erweiterte sich dadurch um weitere Sitzplätze, einen Lounge-Bereich und eine Kinderecke. Das Floristikstudio von Fadime Koc an der Breiten Straße ist seit Anfang Februar sogar doppelt so groß wie zuvor. Auch das Geheimnis um die Gastronomie im Peiner Lindenquartier ist gelüftet: Im Mai wurde bekannt, dass Gastronom Orhan Özgör dort das Café Lebenstraum eröffnen will.

Anzeige

Schwelbrand im Asia-Imbiss

Besonders bewegt hat die Peiner das tödliche Drama des Schwelbrands im Asia-Imbiss „Bambus“ in der Schützenstraße. Dort machten die Einsatzkräfte der Kernstadt-Feuerwehr im Januar eine schreckliche Entdeckung bei den Löscharbeiten: Beim Durchsuchen der verrauchten Räume fanden sie den Leichnam des 61-jährigen Pächters. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde die Ursache des Brandes ermittelt – in der Wand hinter einem Kühlschrank wurde der Schwelbrand entfacht. Die Ermittlungen der hinzugezogenen Staatsanwaltschaft Hildesheim ergaben, dass der Brand entweder vorsätzlich oder fahrlässig durch den Verstorbenen verursacht worden war.

Zehntägiges Abkoch-Gebot für Leitungswasser

Ein Abkoch-Gebot für Trinkwasser in Peine und Telgte hatte der Landkreis Peine im Oktober ausgesprochen. Der Wasserverband hatte bei einer Routineuntersuchung des Leitungsnetzes eine Verunreinigung mit Enterokokken festgestellt.

Die Peiner waren verunsichert und informierten sich. Nach zehn Tagen und zahlreichen Spülungen gab der Wasserverband jedoch Entwarnung.

Lesen Sie auch:

Von Nathalie Diana