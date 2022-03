Peine: Das Konzert des Polizeiorchesters fällt aus

Peine

Schlechte Nachricht für Musikfreunde: Der Lions-Club Peine muss leider verkünden, dass das eigentlich am 27. März geplante Konzert des Polizeiorchesters Niedersachsen in der St. Jakobi-Kirche ausfällt. „Die beliebte Musikveranstaltung soll aber im nächsten Jahr wieder stattfinden“, sagt Lions-Präsident Lars Ohlsen. Der neue Termin steht noch nicht fest, wird aber rechtzeitig bekannt gegeben. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Wer weitere Fragen hat, sendet eine Mail an sekretaer@lions-club-peine.de.

