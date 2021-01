Rosenthal

Wenn man in den letzten Wochen das Thema Radwege und Celler Straße in Peine verfolgt hat, muss man bezweifeln, dass eine Verkehrswende, wie sie in vielen deutschen und weltweiten Großstädten und Ballungsräumen schon umgesetzt wird, in Peine noch lange nicht angekommen ist. Das Thema Fahrrad ist hier leider immer noch ein Randthema, welches in der laufenden Diskussion über den Umbau der Celler Straße mit fadenscheinigen Gründen von verschiedenen Seiten (Politik und Landesbehörde für Straßenbau) genau an diesen Rand gedrängt wird. Alle Seiten müssten sich doch in der heutigen Zeit, wo es nicht nur um Elektroautos sondern auch immer mehr um Elektrofahrräder mit einer echten Verkehrswende geht, einig sein: erst das Fahrrad, dann das Auto.

Auch die bestimmt nicht einfache Umgestaltung der Celler Straße kann mit diesem gemeinsamen Ziel aller Parteien erreicht werden. Dass eine sinnvolle Lösung ein langer Prozess ist, darin sind sich wohl ebenfalls alle Parteien einig. Aber Aussagen von einer Dauer über zehn und mehr Jahren bedeutet jedenfalls nur eines: Das Thema wird wie vieles wieder einmal nicht wirklich ernst genommen, alles geht wie immer seinen mühsamen politischen und bürokratisch ganz langsamen Weg. Sollte dies wirklich der einzige Weg sein, so werden die Personen, die heute ständig nur darüber diskutieren, die schnell benötigte Verkehrswende selbst nicht mehr erleben. Nein, in den Köpfen muss sich etwas ändern, je schneller umso besser!

Von Klaus Rieger