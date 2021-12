Am Tag vor Heiligabend gab es eine Weihnachtsbescherung in der Unterkunft am Lehmkuhlenweg. Bärbel Schuster von der Ambulanten Hilfe betont: Wohnungsnot ist auch für Familien mit Kindern ein großes Problem. Faktoren wie steigende Energiepreise und die andauernde Pandemie verstärken die Probleme.