Bei der Terminvergabe für die Corona-Impfungen durch das Land Niedersachsen gilt ab sofort das Wohnsitz-Prinzip. Zudem sollen sich die über 80 Jahre alten Peiner ab Freitag auch über den Online-Terminkalender des Landes auf die Warteliste setzen lassen können.

„Ab sofort wird eine klare Zuordnung der Impfinteressenten nach Postleitzahl vorgenommen, um den Impftourismus einzudämmen“, teilt Peines Kreissprecher Fabian Laaß mit. Bisher konnten die Impfberechtigen – derzeit die 80-Jährigen und über 80-Jährigen – das Impfzentrum frei wählen. So wurden nur 15 Prozent der 180 Termine im Peiner Impfzentrum im Unternehmenspark II (UPP II) an der Woltorfer Straße an Einwohner des Landkreises vergeben, was für Empörung gesorgt hatte.

Kritik an Terminvergabe

Kritik hagelte es auch an der Erreichbarkeit der Hotline, viele Interessierte hingen stundenlang in der Warteschleife, wie Christiane Rumpeltes aus Abbensen. „Vier Tage lang von morgens um 8 Uhr bis abends um 20 Uhr war das Telefon besetzt. Stündlich mehrmalige Versuche hatten die immer gleichen digitalen Antwort: den Besetztton“, schildert sie ihren Versuch, bei der Hotline telefonisch durchzukommen und für ihren Mann einen Wartelistenplatz für einen Impftermin zu erhalten. Nun soll ab Freitag die Warteliste auch über das Internet-Portal angesteuert werden können.

Das Peiner Impfzentrum startet am Montag, 8. Februar, mit den Impfungen der über 80-Jährigen. Weitere Impftermine sind für Dienstag, 9., und Mittwoch, 10. Februar, angesetzt – vorher waren die Seniorenheime dran.

Geimpft wird im Landkreis Peine derzeit ausschließlich mit dem Impfstoff von Biontech/Pfizer. Wann die Impfdosen im Kreis eintreffen werden, dazu will die Verwaltung aus sicherheitstechnischen Gründen keine Auskunft geben.

So läuft die Impfung ab

Wer einen der raren Impftermine ergattert hat, geht zunächst im Impfzentrum zur Anmeldung, dort erfolgt die Identitätskontrolle und es wird geprüft, ob die notwendigen Unterlagen – dazu gehören das Aufklärungsblatt, die Einwilligungserklärung und der Anamnesebogen – vorliegen. „Gegebenenfalls werden vor Ort fehlende Unterlagen ausgehändigt“, erklärt Kreissprecher Laaß. Anschließend folgt das Arztgespräch. Bei Impffreigabe durch den Arzt wird der Impfberechtigte geimpft.

„Nach der Impfung ist eine Verweilzeit von 15 Minuten im Impfzentrum vorgesehen“, erläutert der Sprecher. Dafür gibt es einen eigenen Wartebereich. „Für eventuell auftretende Unverträglichkeiten und andere gesundheitliche Probleme ist ein Sanitätsdienst vor Ort.“ Nach drei Wochen erfolgt die Zweitimpfung mit gleicher Prozedur.

Bei voller Auslastung sind 37 Personen im Impfzentrum beschäftigt. Dafür hat der Landkreis Verträge mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) und dem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) sowie zwei Personaldienstleistungs-Unternehmen geschlossen. „Derzeit steht das Personal auf Abruf zur Verfügung“, so Laaß.

Insgesamt haben im Landkreis Peine bisher rund 2322 Menschen die Erstimpfung und davon 865 bereits die erforderliche Zweitimpfung erhalten. Die Corona-Impftermine werden telefonisch über die Hotline (08 00) 9 98 86 65 und online unter www.impfportal-niedersachsen.de vergeben.

