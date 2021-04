Kreis Peine

Es gibt derzeit wohl kaum einen Termin, der wichtiger ist als der für eine Corona-Impfung im Impfzentrum. Und doch kann es passieren, das einmal etwas dazwischen kommt, zum Beispiel eine Erkrankung. Doch wie kann ein Impftermin verschoben oder gar abgesagt werden?

Impftermin kann im Internet oder per Telefon storniert werden

Bei der Erstimpfung ist das relativ einfach. Auf dem Impfportal des Landes Niedersachsen im Internet gibt es inzwischen die Auswahlmöglichkeit, einen Termin oder Wartelistenplatz zu stornieren. Ein Haken an der richtigen Stelle, der dann zugesandte Code und die persönlichen Daten reichen. Betroffene können sich aber auch an die Termin-Hotline (0800/9988665) des Landes wenden. Die erneute Buchung eines Terminblocks ist danach ebenfalls über die Hotline oder das Online-Portal möglich.

Neue Termin nur in absoluten Ausnahmefällen

Etwas kniffliger ist die Situation, wenn es um den Termin der Zweitimpfung geht. Der ist nämlich extra auf den Ersttermin abgepasst, um den optimalen Impfschutz zu erreichen, sollten die Abstände in einem bestimmten Rahmen liegen. Deshalb werden beide Termine zusammen vergeben. Das Land Niedersachsen betont daher auf seiner Internetseite: „Wenn Sie den zweiten Termin – bitte nur in dringenden Ausnahmefällen, zum Beispiel Fieber über 38,5°C! – nicht einhalten können, melden Sie sich bitte umgehend bei der Termin-Hotline. Dort erhalten Sie weitere Informationen.“ Mit anderen Worten: Wer seinen zweiten Termin bereits Wochen vorher zum Beispiel aufgrund eines geplanten Urlaubs absagen will, muss unter Umständen mit Unverständnis rechnen. Denn jede Verschiebung bedeutet einen organisatorischen Mehraufwand.

Das Land weist aber auch darauf hin, dass Betroffene, die einen Termin für eine Impfung im Impfzentrum haben, nun aber beim Hausarzt geimpft werden, dann bitte den Termin im Impfzentrum über die Telefon-Hotline oder das Impfportal im Internet zu stornieren.

Sie haben auch eine Corona-Frage, die wir Ihnen beantworten sollen? Schreiben Sie uns an redaktion@paz-online.de .

Von Redaktion