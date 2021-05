Kreis Peine

Größere und kleinere Betriebe zugleich: Auch im Landkreis Peine müssen Arbeitgeber ihren Mitarbeitern, die nicht im Home-Office arbeiten können, mindestens zweimal pro Woche einen Corona-Test anbieten. In einigen Betrieben werden die Tests sogar unter fachkundiger Anleitung durchgeführt. Doch dürfen Arbeitgeber den Arbeitnehmern eine Testbescheinigung ausstellen, damit die zum Beispiel zum Friseur dürfen oder sich in der Außengastronomie bewirten lassen können?

Niedersachsen bietet Vordruck für Bescheinigung an

Ja, klärt das Land auf, in Niedersachsen ist das möglich. Allerdings nur unter bestimmten Voraussetzungen: „Wenn bei der Arbeit ein solcher Test entweder durch entsprechend qualifiziertes Personal oder von der/dem Zu-Testenden selbst unter Aufsicht durchgeführt wird, kann ein negatives Ergebnis bescheinigt werden.“ Dafür hat das Land Niedersachsen sogar einen Vordruck erstellt, den interessierte Firmen im Internet unter www.niedersachsen.de herunterladen können.

Die Bescheinigung könne dann für 24 Stunden überall dort verwendet werden, wo nach der Corona-Verordnung des Landes ein aktueller Testnachweis erforderlich ist, sie ist also als offizielles Test-Zertifikat anerkannt. Sich bei der Arbeit selbst testen und sich das Ergebnis selbst bescheinigen – das geht allerdings nicht, betont das Land. Da ist dann vorm Gang zum Friseur oder in den Biergarten der Weg zum Testzentrum oder in Apotheken mit Test-Angebot angesagt.

Von Christian Meyer