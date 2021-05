Peine: Christoph 30 landet auf historischem Marktplatz

Peine

Der Rettungshubschrauber Christoph 30 ist am Dienstag in Peine im Einsatz gewesen. Er landete kurz nach 15 Uhr dem historischen Marktplatz. Grund sei ein internistischer Notfall gewesen, berichtete ein Sprecher der Integrierten Leitstelle in Braunschweig. In einer Nebenstraße war eine bewusstlose Person gefunden worden, die reanimiert werden musste.

Der Patient oder die Patientin wurde später mit dem Rettungswagen ins Klinikum an der Salzdahlumer Straße in Braunschweig gebracht. Gegen 16.20 Uhr war der Einsatz beendet.

Von Jan Tiemann