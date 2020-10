Kreis Peine

Enttäuscht ist Michael Kramer, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag Peine, von der Behandlung seines Antrags zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus, denn die Landkreisverwaltung schlägt eine Ablehnung vor. Die Beschlussvorlage wird an diesem Mittwoch im Kreistag diskutiert. Beginn der Sitzung ist um 18 Uhr in der Ilseder Gebläsehalle.

Der Christdemokrat kritisiert: „Es wird nur auf die ablehnende Haltung der städtischen Heimstätte verwiesen und damit eine landkreisweite Betrachtung nicht ausreichend verfolgt. Vom Bürgermeister, Bundestagsabgeordneten bis zum Landkreis, sind sich alle einig, dass es sich um ein wichtiges Problem handelt, doch getan wird nichts.“ Im Gegenteil werde auf die Landesregierung und Bundesprogramme verwiesen, ohne eigene Vorstellungen zu entwickeln.

„Kollaps des sozialen Wohnungsbaus “

Der Deutsche Gewerkschaftsbund ( DGB) habe kürzlich in Hannover, der Deutsche Landkreistag in seiner Frühjahrsbroschüre und die Sozialverbände im Kreis Peine auf den „Kollaps des sozialen Wohnungsbaus“ hingewiesen. „Mir ist klar, dass es sich hier um eine mittelfristige Problemlösung handelt“, gesteht Kramer den zeitlichen Vorlauf ein, doch die CDU halte an ihrem Antrag fest, denn die Dringlichkeit dürfe nicht verschoben oder abgehakt werden.

Der Lengeder Politiker fordert laufende konkrete Bedarfsermittlungen auf dem Peiner Mietwohnungsmarkt, Kontaktaufnahme zu erfolgreichen benachbarten Wohnungsgesellschaften sowie Moderation und Beratung von Investoren im Dickicht von Förderprogrammen, Klärung der Voraussetzungen, Hilfe bei Antragstellungen und Vermittlung von Projekterfahrungen. „Es wäre zu prüfen, ob die Wito mit ihren Wirtschafts- und Fördererfahrungen hier eingesetzt werden kann“, schlägt Kramer vor.

Kreisverwaltung hat geprüft

Landkreissprecher Fabian Laaß erklärt dazu: „Die Peiner Kreisverwaltung hat das Thema selbstverständlich genau geprüft und es mit den Bürgermeistern der kreisangehörigen Kommunen besprochen. Der allgemeine soziale Wohnungsbau wird von allen Beteiligten als wichtige strukturpolitische Aufgabe bewertet. Das Angebot an geeigneten Sozialwohnungen muss kontinuierlich ausgebaut werden. Das betrifft allerdings nicht ausschließlich nur den Neubau, sondern eben auch die Bestandsgebäude.“

Aktuell gebe es im Landkreis Peine mit der Peiner Heimstätte bereits eine Institution, die sich um diesen Bereich kümmere. Die Heimstätte habe aufgrund des aktuellen Modernisierungsprogramms einen hohen Verschuldungsgrad. „Eine Erweiterung dieser Gesellschaft auf alle Gemeinden oder eine finanzielle Beteiligung an einer neuen zu gründenden Gesellschaft ist nach Prüfung der Stadt Peine nicht möglich. Damit wäre eine wesentliche Bedingung nicht erfüllt, um durch gemeinsame Synergien erfolgreich den Wohnungsmarkt im Landkreis Peine gestalten zu können“, so Laaß. Und eine kreiseigene Gesellschaft, ohne die Stadt Peine als wesentliches strukturprägendes Mittelzentrum, werde von der Kreisverwaltung als nicht zielführend eingeschätzt.

Von Thomas Kröger