Peine

Im Burgpark könnte es noch in diesem Jahr wieder Veranstaltung geben, vorausgesetzt die Corona-Verordnungen geben das her. Erste Bau- und Umgestaltungsmaßnahmen auf dem historische Gelände haben bereits begonnen. Seit 2008 war der Park nicht mehr für öffentliche Veranstaltungen genutzt worden, da „nach heutigen Maßstäben für größere Menschenansammlungen vor allem die Rettungswege nicht hinreichend ausgestaltet werden konnten“, so Petra Neumann, Sprecherin der Stadt Peine.

Eine allgemeine Verbesserung der Fluchtwege soll künftig Veranstaltungen wieder möglich machen. So laufen seit dieser Woche Fundamentarbeiten für eine Fluchttreppe. Die milde Wetterlage habe der ausführenden Firma erlaubt, die Baumaßnahmen spontan durchzuführen. Der Einbau der Treppe erfolge allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt. Dabei ist die geplante Fluchttreppe nur ein Baustein von mehreren, um die Sicherheitslage im Park für Veranstaltungen deutlich zu verbessern.

Neue Fluchtwege sollen Zu- und Abgänge im Park vereinfachen

Bereits 2018 wurden erste Schritte unternommen, um diese Aufgabe zu bewältigen. „Es hat Gespräche und Treffen vor Ort zwischen Bürgermeister Klaus Saemann mit den Verantwortlichen der Katholischen Kirchengemeinde und der Caritas gegeben, dass ein wichtiger Rettungsweg über die benachbarten Grundstücke angelegt werden kann“, so Neumann. Bei den Gesprächen habe man sich verständigt, dass ein zusätzlicher Rettungsweg über das Gelände der Caritas, Höhe Theresienküche, und/oder über das Grundstück der katholischen Kirchengemeinde Richtung „Burgstraße/Von-Kettler-Platz“ hergerichtet werden darf.

Derzeit gibt es nur begrenzte Zu- und Abgangsmöglichkeiten Richtung „Am Amthof“. Bei eventuellen Unfällen, unverhofften Ereignissen oder falls größere Menschenmassen zu bestimmten Zeiten über denselben Weg kommen und gehen würden, wäre die Gefahr von Staus und zeitweiligen Blockaden der einzigen Zugangsmöglichkeit zu groß. Rettungskräfte kämen möglicherweise nicht zum Ort des Geschehens und auch Besucher hätten zeitweilig vielleicht Probleme, den Veranstaltungsbereich auf sicherem Wege zu verlassen. „Das Grundproblem der Parkanlage als Veranstaltungsort waren die gefangenen Bereiche im hinteren Teil der ehemaligen Wallanlagen Richtung katholischer Kirche.“

Investitionen über 90 000 Euro für Umgestaltung

Noch in diesem Jahr sollen die Umbaumaßnahmen abgeschlossen werden. Wann und welche Veranstaltungen dann im Stadtpark stattfinden, ist noch nicht klar. „Wünschenswert ist, dass im Burgpark generell wieder Veranstaltungen stattfinden können“, betont Neumann. Bereits im Sommer vergangenen Jahres haben Maßnahmen begonnen, um die denkmalgeschützten Burgmauern zu sanieren. Insgesamt 92 000 Euro will die Stadt in Sanierungs- und Umbaumaßnahmen investieren. Die letzte Veranstaltung im Burgpark war 2008 die „Sommernacht“ mit Karibik-Flair in der Fuhsestadt.

Von Mara-Ann Meeuw