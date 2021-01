Peine: Bundeswehr besucht Soldaten im Klinikum

Peine

Hoher Besuch im Peiner Klinikum: Um den Bundeswehrsoldaten, die im Krankenhaus an der Virchowstraße helfen, für ihren Einsatz zu danken, sind zwei Vertreter des Deutschen Bundeswehrverbandes in die Fuhsestadt gekommen. Von fünf Soldaten musste sich das Klinik-Team bereits wieder verabschieden.

Michael Scholz, Vorsitzender der Luftwaffe Deutscher Bundeswehrverband, und Hannes Dreier, Bezirksvorsitzender des Bezirks 4 des Deutschen Bundeswehrverbandes Landesverband Nord, ließen es sich nicht nehmen, dem Peiner Klinikum und den derzeitig dort stationierten Bundeswehrsoldaten einen Besuch abzustatten. „Sie dankten den Soldaten außerordentlich für ihren freiwilligen Einsatz und verteilten kleine Präsente als Zeichen ihrer Wertschätzung“, freute sich Sarah Weil-Pütsch vom Klinikum Peine.

Dankbar für die Hilfe in diesen schwierigen Zeiten

Initiiert wurde das Treffen von Oberstabsfeldwebel Dieter Salwik, der mit seinen Kameraden die Mitarbeiter im Klinikum unterstützt. Für fünf Soldaten endete der Einsatz in Peine bereits. „In der Logistik und auf der Corona-Station haben uns die Einsatzkräfte seit dem 20. November letzten Jahres sehr geholfen“, so Weil-Pütsch. Mit kleinen Präsenten brachte das Klinik-Team seinen Dank zum Ausdruck. Die Sprecherin betont: „Wir sind äußerst dankbar darüber, dass die Bundeswehr uns in dieser schweren Zeit zur Seite steht.“

Mit kleinen Geschenken dankte das Klinikum-Team den fünf Soldaten für ihren Einsatz. Quelle: Klinikum Peine

