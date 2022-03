Peine: Bundesminister Hubertus Heil (SPD) besucht Silberkamp-Gymnasium

Peine

„Einmal Silberkämper, immer Silberkämper“: Der Peiner SPD-Bundestagsabgeordnete und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil nimmt diesen Eintrag in das digitale, goldene, silberne Buch des Silberkamp-Gymnasiums wörtlich, denn wenn immer es möglich ist, besucht der Spitzenpolitiker gerne die Schule, an der 1992 selber sein Abitur machte. Am Freitag war es wieder soweit und Heil nahm sich die Zeit, um sich die neue Schülerfirma „CultActive“ vorstellen zu lassen, sich mit Politik-Leistungskurs-Schülern zu unterhalten und sich über Hilfsaktionen für die Ukraine zu informieren.

Schülerfirma „CultActive“ stellt Geschäftsidee vor

Die Schülerfirma „CultActive“ wurde von den Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Junior-Schülerfirmenwettbewerbes gegründet. Betreut werden die Jugendlichen von Lehrer Jakob Nolte. Die Schüler haben unter www.cultactive.de eine Internetseite entwickelt auf der Kultur-, Vereins- und Freizeitangebote in Peine und der Umgebung zu finden sind. Mit einer einfachen Suchfunktion können Interessierte ein passendes Angebot für sich entdecken. Die Anbieter sind mit Infos und Kontaktdaten hinterlegt.

Für Heil eine brillante Geschäftsidee, „weil es einen Mehrwert für Peine und die Region gibt – da hätte man früher drauf kommen können“. Gerne nahm der Minister einen Ehrenanteilsschein entgegen und drückte den Jugendlichen fest die Daumen für die Teilnahme am Junior-Landeswettbewerb am 28. April, der als Online-Veranstaltung stattfindet.

Ein konkretes Ergebnis hatte das Gespräch mit den Politik-Leistungskurs-Schülern. Die Jugendlichen wollen den Bundesminister in Berlin besuchen, der diese gerne empfangen will, wenn das möglich ist. Aus der Politik berichtete Heil, dass er ganz aktuell einen Gesetzesentwurf für einen Kindersofortzuschlag ins Kabinett eingebracht hat, über den es bereits am Mittwoch einen Kabinettsbeschluss geben soll. Es handele sich dabei um eine Grundsicherung für Kinder. „Ich bin kein Freund eines bedingungslosen Grundeinkommens“, antwortete Heil auf eine Schülerfrage. Seine Idee ist ein soziales Bürgergeld zur Grundsicherung. Hartz IV sei zu bürokratisch und müsse reformiert werden.

„Nicht nur über Politik reden, sondern einzumischen“

Sehr ernst wurde Heil, als es um den Krieg in der Ukraine ging. Es würden viele Frauen und Kinder kommen, die länger hierbleiben würden und denen man auch langfristig helfen müsse. An die Schüler appellierte er, „nicht nur über Politik zu reden, sondern sich einzumischen und zu engagieren“.

Um Hilfe für die Ukraine ging es dann zum Abschluss des Besuches. Gemeinsam mit der Goetheschule in Hannover wurde am Freitag ein Hilfstransport Richtung Polen und ukrainische Grenze auf den Weg gebracht. Eine Woche haben Schülerinnen und Schüler Lebensmittel, Hygieneartikel, Verbandsmaterial, Energieträger, Schlafsäcke und Iso-Matten gespendet und gesammelt. Die Idee auf Peiner Seite kam von der Lehrerin Juliane Adam. Das Silberkamp-Gymnasium hat eine Partnerschule in Riwne im Nordwesten der Ukraine. Auf Initiative von Schülern, die vor drei Jahren an einem Austausch teilgenommen haben, wurden 4400 Euro an Spendengeld gesammelt. „Diese Aktionen geben den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, etwas zu tun“, sagte Schulleiter Simon Speer. So würden sie sich selber weniger hilflos fühlen.