Als Anlaufstelle für Bürger in der Südstadt wird die mobile Wache der Polizei rege genutzt. Schüler der fünften und siebten Klasse der Bodenstedt-Wilhelmschule (Bowi) schauten sich die Container am Friedrich-Ebert-Platz an. Sie stellten viele Fragen rund um die Berufs- und Ausbildungsmöglichkeit bei der Polizei.