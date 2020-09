Über Ausbildungsberufe und Studiengänge informierten sich 113 Elftklässler des Peiner Ratsgymnasiums am Freitag bei einem Berufsweg-Parcours in der Aula. Dabei kamen die Schüler unkompliziert in Kontakt mit örtlichen Unternehmen – und konnten sich bei Bedarf gleich noch auf eine Stelle fürs Betriebspraktikum im Januar bewerben.