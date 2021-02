Kreis Peine

Der Ausbau des 5G-Netzes für superschnelles Internet begeistert einerseits, erfüllt andererseits aber viele Menschen mit Sorge. Das „Bündnis Verantwortungsvoller Mobilfunk Deutschland“, ein Zusammenschluss von mehr als 150 Bürgerinitiativen und Vereinen, hat einen offenen Brief verfasst, der sich an die verantwortlichen Politiker und Ministerien richtet, aber auch allgemein an die Presse. Der PAZ wurde er von der Peinerin Barbara Jonczyk zugeleitet.

Auf Nachweis der Unbedenklichkeit warten

„Ich halte es für wichtig, bei aller Euphorie auch ein Bewusstsein für die Nachteile zu schaffen, die mit dem immer weiter voranschreitenden Ausbau des Mobilfunks und der damit verbundenen Strahlung ausgehen. Kaum jemand weiß darüber Bescheid – und viele wollen es vielleicht auch gar nicht so genau wissen“, sagt sie. Ihr Wunsch sei es, dass die Verwaltung und die Lokalpolitiker über die gesundheitlichen Gefahren des 5G-Ausbaus informiert werden.

Die meisten Bürger haben kaum Kenntnisse von den Nachteilen

Das geht auch aus dem Schreiben hervor: „Wer erleben, dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung wenig bis keine Kenntnisse von den möglichen gesundheitlichen Schädigungen durch Mobilfunk, WLAN und anderen Strahlungsquellen hat“, heißt es dort. Die Schäden reichen demnach von Schlaflosigkeit über Burnout bis hin zu Krebserkrankungen.

So sei schon 2011 die Funkstrahlung von der Internationalen Agentur für Krebsforschung (ARC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als möglicherweise krebserregend klassifiziert worden. 2019 sei empfohlen worden, die Funkstrahlung mit hoher Priorität neu zu bewerten. Mit 5G komme zusätzlich eine ganz neue Dimension von Strahlungsdichte und -belastung auf die Menschen zu. Gefordert wird nicht die Einstellung des Mobilfunkausbaus, wohl aber der sorgfältigere Umgang damit.

