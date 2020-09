Geplant ist die Einrichtung eines neuen Angebots in verkürzter Teilzeitform über drei Jahre. Beginnen soll es im Schuljahr 2021/22. Das Thema steht auf der Tagesordnung der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport des Landkreises Peine am Donnerstag.

Symbolbild: Eine Erzieherin mit zwei Kindern in einer Kita. An den BBS soll die Erzieherausbildung in Teilzeit möglich werden. Quelle: Jan-Philipp Strobel/dpa