Peine: Autoscheibe eingeschlagen

Peine

Das Seitenfenster eines Mercedes haben unbekannte Täter haben in Peine eingeschlagen. Das Auto war an der Straße Am Silberkamp auf dem Seitenstreifen geparkt. Die Tat habe sich am Montag zwischen 7.40 und 13 Uhr ereignet, teilte Polizeisprecher Matthias Pintak am Dienstag mit.

Ermittlungen laufen

Derzeit würden die Ermittlungen zum Diebesgut und zur Schadenshöhe laufen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen.

Von Jan Tiemann