Peine

Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Führerschein und Urkundenfälschung kommen auf einen 39-jährigen Autofahrer zu. Der Mann aus dem Kreis Peine sei am Montag gegen 20.25 Uhr bei einer Verkehrskontrolle an der Fritz-Stegen-Allee überprüft worden, berichtete Polizeisprecher Frank Oppermann am Dienstag. Der Autofahrer zeigte den Polizisten einen ausländischen Führerschein. Bei diesem handelte es sich mutmaßlich um ein gefälschtes Dokument. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Von Jan Tiemann