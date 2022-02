Peine: Autofahrer fährt 15-Jährigen an und flüchtet

Peine

Die Polizei in Peine sucht Zeugen für eine Unfallflucht: Die bisherigen polizeilichen Ermittlungen hätten ergeben, dass es am Mittwoch gegen 6.50 Uhr auf der Woltorfer Straße in Höhe des Netto-Einkaufsmarktes zu einer Berührung zwischen einem 15-jährigen Fußgänger und einem grauen Auto gekommen sei, berichtete Polizeisprecher Matthias Pintak am Donnerstag. Der Fahrer flüchtete anschließend. Nach Zeugenaussagen soll der vorbeifahrende Wagen den Jugendlichen am Knie getroffen und verletzt haben. Dieser musste ins Klinikum Peine gebracht werden.

Zeugen bitte melden

„Die Polizei kann derzeit keine weiteren Angaben zum Fahrzeug und zum Fahrer machen“, erklärte Pintak. Daher werden Zeugen gesucht, die Angaben zum Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich an die Polizei Peine unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90 zu wenden.

Von Jan Tiemann