Peine

Unbekannte haben am Montag in der Zeit zwischen 10.15 Uhr und 10.30 Uhr die Beifahrerseite eines VW Passat zerkratzt, der auf dem NP-Parkplatz in der Sedanstraße in Peine abgestellt war. Die Schadenshöhe beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 1000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon (0 51 71) 99 90, in Verbindung zu setzen.

Von Kerstin Wosnitza