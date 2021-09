Peine

Ein Toyota RAV4 ist in der Nacht zu Dienstag an der Gleiwitzer Straße in Peine gestohlen worden. Der Halter hatte das Auto am Montagabend dort abgestellt. Mit dem Auto sei eine hochwertige Angelausrüstung verschwunden, berichtete der Peiner Polizeisprecher Malte Jansen am Mittwoch.

20 000 Euro Schaden

Der Gesamtschaden beläuft sich nach Angaben des Sprechers auf rund 20 000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter (0 51 71) 99 90 entgegen.

Von Jan Tiemann