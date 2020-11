Peine

Auf dem Parkplatz des Netto-Supermarkts an der Woltorfer Straße in Peine ist am Samstag in der Mittagszeit ein dort abgestellter VW Golf schwer beschädigt worden. Der Unfallverursacher hinterließ an dem schwarzen Kompaktwagen einen 65 Zentimeter langen Kratzer und eine Delle am hinteren rechten Radkasten der Beifahrerseite. Außerdem war die Heckschürze nach außen abgebrochen.

Polizei sucht Zeugen

Insgesamt beziffert die Polizei den Schaden an dem Golf des 25-jährigen Besitzers aus Wuppertal auf rund 3000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90 zu melden.

Von Michael Lieb