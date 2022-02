Peine: Anwohner überrascht Einbrecher

Peine

Was für ein Schreck am Abend: Am Freitag gegen 20.40 Uhr überraschte ein Eigentümer offenbar Einbrecher, die in einem Einfamilienhaus an der Eschenstraße am Peiner Schwanenteich diverse Schränke durchwühlt hatten, die Täter ergriffen die Flucht. „Nach bisherigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt durch ein Fenster des Wohnhauses“, erläuterte die Peiner Polizei.

Polizei sucht Zeugen

Glück im Unglück: Nach jetzigen Kenntnisstand sei kein Diebesgut erlangt worden.

Die Polizei hofft jedoch auf Zeugen, die unter Telefon 05341/1897-0 oder unter 05171/999-0 Hinweise geben können.

Von der Redaktion