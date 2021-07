Peine: Anja Belte (31) will Bürgermeisterin werden

Peine

Mit Anja Belte gibt es nun auch eine Kandidatin zur Bürgermeister-Wahl am 12. September. Die 31-Jährige tritt für die Wählergemeinschaft Freie Wähler Peiner Land – Peiner Bürgergemeinschaft an und geht gegen Amtsinhaber Klaus Saemann (SPD) und Jan-Philip Schönaich ins Rennen.

Politische Erfahrung im Peiner Stadtrat

Belte hat nach dem Abitur am Ratsgymnasium eine Ausbildung bei der Sparkasse in Peine gemacht, Wirtschaftswissenschaften studiert und arbeitet aktuell an der Leibniz Universität Hannover. Kommunalpolitische Erfahrung sammelte sie unter anderem in einer Legislaturperiode im Peiner Stadtrat.

