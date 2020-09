Peine

Nach einem langen Arbeitstag beim Landkreis Peine zieht es Sozialdezernentin Prof. Dr. Andrea Friedrich in das Naturschutzgebiet an der Fuhse. Die 53-Jährige, die beim Kreis auch für den Bereich Gesundheit zuständig ist, hat hinter dem Kleingartenverein Reitlahe in der Nähe des Fuhserings zu Beginn der Corona-Pandemie ihren neuen Lieblingsort entdeckt. Wegen ihres stornierten Urlaubes im April, fand sie dort einen alternativen Erhol-Ort. Wir begleiteten sie auf einem Spaziergang im Grünen.

Kurz vor Telgte, in der Nähe des Thomas-Philipps-Sonderposten-Marktes beginnt der 12 Kilometer lange Fußmarsch. Ein Trampelpfad direkt neben der Fuhse führt vom Fuhsering ab und lässt Spaziergänger in die anliegende Grünfläche eintauchen. Nachdem der Kleingartenverein Reitlahe rechts liegen gelassen wird, kommen Spaziergänger eingangs des Naturschutzgebietes an einer großen Weide vorbei. „Das ist übrigens meine Lieblingsbaumart – die langen, hängenden Zweige finde ich sehr schön“, sagt Sozialdezernentin Friedrich. Von mehreren Eichen und Birken wird der weitere Waldweg umrahmt.

Kraft tanken im Fuhsetal

„Das schöne an diesem Weg ist, dass er sich mitten in der Stadt befindet, der Lärm und der Trubel hier aber kaum zu hören sind“, sagt die 53-Jährige. Je tiefer Spaziergänger in das Fuhsetal eindringen, desto leiser werde es. Bei den Geräuschen zwitschernder Vögel und raschelnder Blätter lässt es sich gut entspannen. „Ich tanke hier bei jedem Spaziergang Kraft für die neue Woche“, sagt Friedrich. Ihr neuer Lieblingsort hat im April sogar den geplanten Urlaub ersetzt.

Zur Galerie Im ruhigen Fuhsetal entspannt die Sozialdezernentin erholt sie sich nach dem Feierabend.

„Wegen der Corona-Pandemie wurde der über Ostern gebuchte Urlaub abgesagt“, erklärt Friedrich. Vor allem an den Wochenenden und in den späten Abendstunden nach Feierabend habe sie Erholung im Grünen gesucht. „Das Arbeitspensum ist seit Anfang März sprunghaft angestiegen, eine gute Balance zum Entspannen ist für die Gesundheit sehr wichtig“, sagt Friedrich. Die Besprechungen und Abstimmungstermine seien enger getaktet und die Anzahl der Videokonferenzen habe deutlich zugenommen.

Spaziergänge ersetzen abgesagten Urlaub

„Das Praktische ist, dass ich das Fuhsetal von zu Hause aus fußläufig erreiche“, erzählt die Sozialdezernentin. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Henning Meyer sei sie hier mindestens einmal die Woche, um die frische Luft beim ausgiebigen Spaziergang zu genießen. Glücklicherweise konnte Friedrich ihren Sommerurlaub auf einer dänischen Insel verbringen. „Mittlerweile habe ich mich an die Umstellungen bei der Arbeit gewöhnt“, sagt Friedrich. Der Spaziergang an ihrem neuen Lieblingsort bleibe trotzdem als Wochenritual bestehen.

Darüber hinaus verbringt die Sozialdezernentin ihre Freizeit am liebsten mit der Familie und in ihrem Garten. Besonders Spaß macht ihr die ehrenamtliche Tätigkeit im Verein Familien für Familien und dem Internationalen Café (Inca). „Meine Botschaft an alle Peiner ist, auch in Zeiten der Corona-Pandemie regelmäßig Zeit an der frischen Luft zu verbringen und sich die Beine zu vertreten“, betont Friedrich. Vielleicht entdecke der eine oder andere Peiner im Fuhsetal auch seinen neuen Lieblings-Rückzugsort – fernab von großen Menschenmassen. Übrigens bieten sich die Wege an der Fuhse auch für Fahrradfahrer an.

Von Nathalie Diana