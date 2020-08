Trotz angekündigter Kontrollen hielten sich viele Fahrgäste in Bussen und Bahnen nicht an die Maskenpflicht an Haltestellen und in den Fahrzeugen. Das Land Niedersachsen hat einen neuen Bußgeldkatalog in Kraft gesetzt. Hier lesen Sie, was auf Sie zukommen kann, wenn Sie sich nicht an die Regeln halten.