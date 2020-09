Peine

Feuerwehr und Polizei sind am Sonntagmorgen um 7.30 Uhr über einen Brand alarmiert worden. Am Peiner Horstweg stand ein Altkleidercontainer in Flammen, der durch das Feuer komplett zerstört wurde. Die Feuerwehr löschte den Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei kann eine vorsätzliche Brandstiftung als Ursache für das Feuer nicht ausschließen und sucht daher nach Hinweisen.

Schon vorher Brände

An gleich zwei Tatorten in Peine hatte es bereits in der Nacht zum 12. September Containerbrände gegeben. Gegen 1.04 Uhr brannte im Ammerweg in Stederdorf ein 1100-Liter-Altpapiercontainer nieder. Nur durch das beherzte Eingreifen der Polizeibeamten konnte ein Übergreifen auf weitere Container verhindert werden. Gegen 2.03 Uhr standen am Eulenring in der Kernstadt gleich fünf Altpapier- und Restmüllcontainer einer Wertstoffinsel in Flammen.

Und erst im August hatten Unbekannte eine Wertstoffinsel in Duttenstedt am Sportplatz in Brand gesetzt. Damals wurden ein Altpapier und ein Altkleidercontainer sowie drei Glasbehälter beschädigt. Der Schaden lag dort bei etwa 5000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter (0 51 71) 99 90 in Verbindung zu setzen.

