Peine

Menschen, die sich in großer Not vor den gurgelnden Wassermassen auf Hausdächer flüchten müssen, eingestürzte Häuser und sogar Todesopfer: Die Republik schaut zurzeit entsetzt und fassungslos auf das extreme Hochwasser in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Im Moment scheint die katastrophale Situation weit weg vom Peiner Land, doch vor fast genau vier Jahren sah es bei uns ganz ähnlich aus. Im Juli 2017 fiel in Niedersachsen dreimal so viel Regen wie sonst in diesem Monat üblich. Besonders betroffen waren die Regionen Goslar, Hildesheim und Wolfenbüttel/Braunschweig. Peine kam glimpflich davon, aber zahlreiche Peiner Helfer rückten aus, um in den benachbarten Landkreisen zu unterstützen.

Im Harz traten viele kleine Flüsse über die Ufer

Der tagelange heftige Regen hatte zuerst im Harz viele kleine Flüsse über die Ufer treten lassen – und dann kam es richtig schlimm. Der Pegel der Innerste erreichte ein Rekordhoch, der Fluss stieg auf über sieben Meter an. In Hildesheim herrschte Land unter: Straßen waren unpassierbar, Keller liefen voll, die Fluten rissen alles mit sich. Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk und der Feuerwehren aus Hildesheim, Lüneburg, Göttingen, Diepholz, Verden und vielen anderen Orten waren Tag und Nacht im Einsatz – und auch die Peiner Wehren und andere Helfer aus der Region.

So war der THW-Ortsverband Peine mit sechs Einsatzkräften, drei Tauchpumpen und einer Großpumpe nach Hildesheim ausgerückt. Damals betonte Zugführer Björn Müller, dass besonders die Pumpe der Peiner, die 5000 Liter pro Minute schafft, gebraucht wurde. „Die von uns drei eingesetzten Tauchpumpen schaffen zusammen knapp 8000 Liter pro Minute.“ Dank der Tauchpumpen konnte damals verhindert werden, dass die kritische Situation an einer alten Kläranlage, an der die mit Schmutzwasser gefüllten Becken drohten überzulaufen, eskalierte.

Kreisfeuerwehrbereitschaften stellten 240 Einsatzkräfte

Im Einsatz waren auch insgesamt 240 Einsatzkräfte der Peiner Kreisfeuerwehrbereitschaften Ost und West, die in Hildesheim und Goslar beim Füllen und Verbauen von Sandsäcken und mit Pumparbeiten unterstützten, sowie neun Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Peine. Unter anderem sicherten Taucher in Heersum (Hildesheim) einen gebrochenen Deich von der Wasserseite aus mit Planen und etwa 15 000 Sandsäcken. Später transportierten sie mit dem Boot Sandsäcke über den Hohnsensee in Hildesheim. Dort wurden innerhalb von zehn Stunden auf einer Strecke von 480 Metern Deichfläche 280 Tonnen Sand verlegt.

Im Gegensatz zu den Landkreisen Hildesheim und Goslar hatte Peine Glück: Zwar war der Pegelstand der Fuhse bedenklich angestiegen, und einige Felder sowie Wege wurden überflutet, aber bevor die Situation wirklich bedrohlich wurde, hatte sich die Hochwasserlage glücklicherweise wieder entspannt, so das Peine von den strömenden Fluten weitgehend verschont blieb. 2017 hat man in Peine das bislang vierthöchste Hochwasser gemessen. „Der höchste Wasserstand lag diesmal bei 3,28 Metern über Pegelnull. Höher waren nur die Hochwasser-Geschehen in den Jahren 2002 mit 3,53 Metern, 2013 mit 3,46 Metern und 2003 mit 3,43 Metern“, sagte in dem Zusammenhang der damalige Peiner Kreissprecher Henrik Kühn.

BUND fordert mehr Raum für Fließgewässer

Die Umweltschutzorganisation BUND fordert mehr Raum für Fließgewässer in Niedersachsen. „Flüsse und Bäche haben nach wie vor nicht genug Platz, um nach starken Niederschlägen ausreichend Wasser aufzunehmen“, sagte Bund-Gewässer-Referentin Vera Konermann.

Von Kerstin Wosnitza