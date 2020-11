Peine: Ärger wegen des stationären Blitzers auf der Ilseder Straße

Peine

Ärger gibt es wegen der neuen stationären Radar-Messanlage auf der Ilseder Straße in Peine. Der Klein Ilseder Martin Fonfara wurde dort mit seinem Auto geblitzt, aber er betont, dass die dortigen Verkehrsschilder nicht deutlich genug machen, dass es dort neuerdings ein 50-km/h-Tempolimit gibt. Jetzt muss er trotzdem ein Bußgeld zahlen, die Höhe steht noch nicht fest.

Fonfara sagt: „Als Berufspendler fahre ich täglich von der Stahlwerkbrücke kommend auf der Bundesstraße 65 und biege dann links auf die B 444 in Richtung Klein Ilsede ab. Dabei passiere ich auch immer regelmäßig die neue Geschwindigkeits-Messanlage. Die Errichtung dieser Anlage begrüße ich sehr, weil ich nicht selten dort schwere Unfälle gesehen habe.“

Anzeige

Am 23. Oktober habe man auf der Brücke B 444 über der B 65 eine Baustelle errichtet, die anfangs auch nicht mit einer erkennbaren Geschwindigkeitsbegrenzung versehen war. „Daher habe ich die Anlage auch immer mit Tempo 70 passiert, ohne dass ich mich damit strafbar gemacht habe. Am 29. Oktober kam ich in den Abendstunden bei Dunkelheit wieder von der B 65 auf die B 444 und passierte wieder die Baustelle sowie die Anlage mit knapp 70 km/h, wobei ich an diesem Abend, erkennbar durch den roten Blitz der Anlage, vermeintlich zu schnell gefahren bin.“

Verwundert über diesen Sachverhalt habe sich der Klein Ilseder am übernächsten Tag bei Tageslicht angeschaut, wie die Situation vor Ort ist. Inmitten des Abbiege-Bereichs B 65/B 444 habe sich nun eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf Tempo 50 befunden – knapp eine Woche nach Errichtung der Baustelle, an der bis dahin keine Begrenzung vorhanden gewesen sei. „Beschäftigt mit dem Verkehrsgeschehen im Abbiege-Bereich war es mir bei Dunkelheit nicht möglich, dieses neue Schild zu erfassen und nach Beendigung des Abbiegevorgangs habe ich dieses Zeichen bereits passiert, ohne dass ein weiteres folgte“, so Fonfara. Zudem verdecke der rege Straßenverkehr von und nach Peine fahrend teilweise das Verkehrszeichen, sodass das Risiko bestehe, dieses Tempo-50-Schild zu übersehen.

Zur Galerie Wegen der schlechten Beschilderung gibt es Ärger um den stationären Blitzer auf der Ilseder Straße in Peine.

Wir haben den Landkreis dazu befragt. Sprecherin Katja Schröder sagt: „Die Baustelle auf der Ilseder Straße wurde am 23. Oktober in Betrieb genommen. Die entsprechende Beschilderung befand sich bereits vor Inbetriebnahme der Baustelle in einem rechtsgültigen Zustand. Dies wurde von unserer Seite mehrfach eingehend geprüft. Auch von der Auffahrt von der B 65 aus besteht freie Sicht auf die Geschwindigkeitsbeschränkung.“ Das von Fonfara beschriebene Verkehrsschild sei am 24. Oktober nach 12 Uhr von Unbekannten auf den Fuß- und Radweg gelegt worden. Dieses Problem habe man jedoch am 26. Oktober in den frühen Morgenstunden behoben. Die in dieser Zeit entstanden Blitzer-Bilder würden selbstverständlich nicht gewertet. Seit diesem Zeitpunkt befinde sich die Beschilderung aber wieder durchgehend in einem rechtsgültigen Zustand.

Lesen Sie auch

„Es ist nachvollziehbar, dass als regelmäßiger Verkehrsteilnehmer auf der gleichen Strecke eine gewisse Gewohnheit über die zulässige Geschwindigkeit besteht. Dies entbindet jedoch nicht davon, an Gefahrenstellen, die nicht nur durch ein Gefahrenzeichen mit Geschwindigkeitsbegrenzung, sondern auch mit deutlich weit sichtbaren Warnbaken gekennzeichnet sind, die eigene Geschwindigkeit anzupassen“ so Schröder.

Der Klein Ilseder erwartet jetzt ein Bußgeld und kritisiert: „Mir persönlich geht es nicht um den Geldbetrag für die Ordnungswidrigkeit, aber dennoch ärgere ich mich, weil mir an der Kreuzung durch die mangelhafte Beschilderung nicht die Möglichkeit gegeben wurde, mich auf das neue Tempolimit einzustellen. Das hätte man deutlicher kennzeichnen müssen.“

Von Thomas Kröger