Peine: Adventskalender vom Inner Wheel Club ist wieder da

Peine

Der neue Adventskalender vom Inner Wheel Club Lehrte-Peine ist da: Er kann bis zum 1. Dezember für je fünf Euro an mehreren Verkaufsstellen in Peine erworben werden. Um den jährlichen Adventskalender zu gestalten, arbeiten Mitglieder des Serviceclubs seit vielen Jahren mit Einzelhändlern aus dem Kreis Peine zusammen: Statt Schokolade warten hinter einigen Türchen Gewinne in Form eines Gutscheins oder Sachpreises.

Jeden Tag werden drei Gewinner ausgelost, ihre Namen werden ab Mittwoch, 1. Dezember, in der Peiner Allgemeinen Zeitung veröffentlicht. Wer in der PAZ-Geschäftsstelle, Werderstraße 49 in Peine, den Kalender mit der entsprechenden Nummer vorlegt, erhält den Peine-Gutschein, der beim jeweiligen Sponsor eingelöst werden kann. Insgesamt gibt es Gewinne im Wert von 8000 Euro.

Klappbares E-Bike als Preis

Besonders verlockend sind die Hauptgewinne: ein klappbares E-Bike von der Firma Hotopp, ein Platzreife-Kurs des Golfclubs Peine-Edemissen, ein Wochenende mit einem neuen T-Roc Cabrio von VW-Schmidt, ein Hauskonzert von der Kreismusikschule Peine sowie ein Schmuckstück von Miriam Buch. Und bei der „Kuschel- und Verwöhnzeit“ im Hotel Schönau wird der Gewinner von einem Fahrservice abgeholt und wieder nach Hause gefahren. Im Preis enthalten ist eine Übernachtung – auf dem Hotelzimmer warten eine Flasche Champagner, in Schokolade eingetauchte Erdbeeren sowie ein Gourmetmenü mit Getränken. Inner-Wheel-Präsidentin Adriane Ziolka-Gade sagt: „Insgesamt beläuft sich die Summe der Gewinne auf 8000 Euro.“

An folgenden Verkaufsstellen ist der Adventskalender erhältlich: PAZ, Grieger, Seidel, Böttger, Volksbank Brawo, Hoorns Hof, Vöhrumer Bücherstube, Karin Ebel, Schridde, Burgapotheke, Radieschen, Arminius Apotheke, Reifen Wilkens, Thalia, Westphal, Winter, Allegra, Schulenburg und Stern-Apotheke. Der Erlös kommt dem Peiner Betreuungsverein, der Generationenhilfe im Landkreis Peine und dem Hilfsverein „Keiner soll einsam sein“ zugute.

Von der Redaktion