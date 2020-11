Peine

Schweren Herzens wurde der Entschluss gefasst: Die Adventgemeinde Peine gibt nach 96 Jahren ihre Räumlichkeiten, Am Werderpark 7, auf. Dort waren die Gemeindemitglieder seit Dezember 1985 beheimatet. Aus finanziellen Gründen sei der Mietvertrag zum 30. November gekündigt worden, teilt Jörg Böhrnsen mit, der seit elf Jahren Pastor der Adventgemeinde Peine ist.

„Eine bewegte Geschichte mit hoffnungsvollem Gemeindewachstum und verlustvollen Abwanderungen liegt hinter uns“, so Böhrnsen. 1924 sei die Adventgemeinde von sieben Gemeindegliedern gegründet worden – zunächst als „ Wohnzimmergemeinde“. Die Zusammenkünfte fanden in einer Wohnung an der Werderstraße 2 in Peine statt.

Starke Schwankungen der Mitgliederzahl

Einen Mitgliederzuwachs verzeichnete die Gemeinde nach dem Zweiten Weltkrieg. Die 45 christlichen Gemeindeglieder ließen sich in der Adventgemeinde taufen. „Danach gab es leider immer wieder starke Schwankungen der Mitgliederzahl“, berichtet Böhrnsen. Besonders junge Familien seien oft aus Peine weg gezogen und in andere Adventgemeinden gewechselt. Damit die Gemeinde im Gemeindehaus bestehen bleiben konnte, hätten sich die verbliebenen 16 Gemeindeglieder bis zuletzt stark dafür eingesetzt.

Fortbestand als „ Wohnzimmergemeinde “

Die Mitglieder bedauern sehr, dass sie nach 96 Jahren ihr Gemeindehaus aufgeben müssen. Die Gemeinde besteht von nun an als „ Wohnzimmergemeinde“ weiter – so wie sie einst ihre Gründungsjahre erlebte. Die Treffen finden natürlich erst dann wieder statt, wenn es die Corona-Lage zulässt. „Am Einsatz der Gemeindeglieder und ihrer Pastoren hat die Entwicklung sicher nicht gelegen“, betont der Pastor. In vielfältiger Weise sei die Gemeinde während ihres fast 100-jährigen Bestehens aktiv gewesen.

„Es wurde immer wieder zu öffentlichen Bibelvorträgen eingeladen, ebenso wie zum Bibelkreis, der, bis zum Beginn der Corona-Krise, über viele Jahrzehnte regelmäßig in den Räumen der Adventgemeinde stattfand und gern auch von Gästen besucht wurde“, erzählt Böhrnsen. Und rückblickend zählt der Pastor auf: Von 1987 bis 1996 waren Mitglieder, Jugendliche und Freunde der Gemeinde mit dem „Bastel-Bibel-Puppentheater“ der Adventgemeinde Peine in ganz Deutschland unterwegs. In etwa 100 Vorstellungen wurden biblische Geschichten vorgeführt. Darüber hinaus war die Adventgemeinde Peine viele Jahre mit einem Stand auf dem Eulenmarkt vertreten. Weitere Informationen gibt es unter www.adventgemeinde-peine.de.

Pfadfindergruppe „Peiner Polarsterne verlieren ihr zu Hause“

Eine besondere Herzensangelegenheit war für die Adventgemeinde die Kinder- und Jugendarbeit: Mit dem Auszug aus dem Gemeindehaus verliert auch die Pfadfindergruppe „Peiner Polarsterne“ ihr bisheriges Zuhause. Trotzdem bleibt die Gruppe fortbestehen. „Genau vor vier Jahren gründeten sich die ,Peiner Polarsterne’ aus der ehemaligen Gruppe ,Grüne Zweige’ aus Hildesheim“, erklärt Ben Holbe, Pressewart der „Peiner Polarsterne“.

Siebenten-Tags-Adventisten Die Glaubensgemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten ist eine protestantische Freikirche, die weltweit mehr als 20 Millionen Mitglieder hat (Stand: 2018). Der Name „Siebenten-Tags-Adventisten“ nimmt darauf Bezug, dass die Kirchenmitglieder Adventisten sind, also an eine baldige Wiederkehr Jesu Christi glauben und den siebten Wochentag nach der biblischen Zählung, den Samstag (Sabbat), heilig halten, anders als die meisten Christen, die den traditionell ersten Wochentag, den Sonntag, als Tag der Auferstehung feiern.

Der Gruppen- und Andachtsraum sowie die Küche stellte die Adventgemeinde den Pfadfindern kostenlos zur Verfügung. „Hier konnten wir Seminare und Gruppenstunden abhalten, aber auch zu bestimmten Anlässen übernachten, wie zur alljährlichen Stadtrally in Peine“, berichtet Holbe.

Die Pfadfindergruppe „Peiner Polarsterne“ sucht nach einem neuen Zuhause. Quelle: privat

Er bedankt sich bei der Adventgemeinde für die Zusammenarbeit und bei allen Geschäftsleuten und Firmen aus dem Kreis Peine, die ihnen immer wieder finanzielle Unterstützung anboten. „Leider sind wir nun ohne ein zu Hause und hoffen, dass es jemanden gibt, der eine Möglichkeit hat. uns Räumlichkeiten zu stellen wo wir unterkommen können“, so Holbe.

Von Nathalie Diana