Peine

Auf die raffinierte Masche eines Trickbetrügers ist eine 79-jährige Peinerin hereingefallen. Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr klingelte der etwa 50-jährige Täter an der Tür der Seniorin am Eulenring. „Der nicht näher beschriebene Mann gab sich nach Aussage der Frau als Sammler aus und fragte zunächst nach alten Schreibmaschinen“, sagt Peines Polizeisprecher Malte Jansen. Dann habe er sich auch nach Silberbesteck und Schmuck erkundigt und unter diesem Vorwand die Wohnung betreten. Er nutzte die Gelegenheit offenbar, um sich umzuschauen, und ließ sich verschiedene Schmuckstücke zeigen. „Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Geschädigte das Fehlen einer Kette fest“, so Jansen.

Verhaltenstipps der Polizei

In diesem Zusammenhang gibt er einige Verhaltenstipps. So sollte man sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder ein Fenster genau anschauen und die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel öffnen. Fremde sollte man nicht in die Wohnung lassen. „Bestellen Sie Unbekannte gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist“, rät der Polizeisprecher. Gegen zudringliche Besucher sollte man sich energisch wehren, sie laut ansprechen oder um Hilfe rufen.

Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, können die Vereinbarung treffen, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. Handwerker oder vermeintliche Vertreter der Stadtwerke oder ähnlicher Einrichtungen sollte man nur in die Wohnung lassen, wenn sie selbst bestellt oder von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen sollte man nicht unterschreiben und niemals an der Haustür Geld wechseln, um einen Betrug – zum Beispiel durch Falschgeld – zu vermeiden.

Von Kerstin Wosnitza