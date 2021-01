Peine: 75-Jähriger besiegt schwere Corona-Erkrankung

Peine

Weihnachten 2020 wird Klaus-Dieter Mazurek und seiner Frau Sigrid aus Telgte in besonderer Erinnerung bleiben: Der 75-Jährige hatte eine schwere Corona-Erkrankung bekämpft und besiegt und wurde am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, aus dem Peiner Klinikum entlassen. Beide sind überglücklich, dass er es wieder nach Hause geschafft hat. Der Senior spürt zwar noch die Folgen der schweren Krankheit, „aber es wird besser und geht bergauf“.

Leben hing am seidenen Faden

Es war der 23. November 2020 als Klaus-Dieter Mazurek starke Magenschmerzen bekam, die ihn mehrere Tage haben weder essen noch trinken lassen. Nach eindringlicher Bitte seiner 64-jährigen Frau suchten die Eheleute am 2. Dezember schließlich die Notaufnahme des Klinikums auf. Der Rentner wurde stationär aufgenommen, damit verschiedene Untersuchungen durchgeführt werden konnten. Die Ärzte befürchteten eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, was durch eine Endoskopie nicht bestätigt werden konnte. Während dieser Untersuchung verschlechterte sich sein Zustand jedoch so stark, dass er umgehend auf die Intensivstation verlegt werden musste. Wegen schwerer Atemnot veranlassten die Ärzte einen Covid-19-Test – das Ergebnis war positiv. Sein Leben hing zu diesem Zeitpunkt bereits am seidenen Faden.

Der Zustand des Mannes verschlechterte sich so sehr, dass eine maschinelle Beatmung notwendig wurde. Zunächst lehnte der Senior dies ab. Nach ausdrücklichem Flehen seiner Frau stimmte er schließlich zu. Eine Entscheidung für das Leben, wie sich nach 14 Tagen herausstellen sollte. Täglich verbesserten sich seine Vitalwerte, sodass sich die Ärzte nach zwei Wochen für die maschinelle Entwöhnung entschieden. Anschließend wurde der 75-Jährige noch für wenige Tage auf die Covid-Isolierstation verlegt, um seinen Gesundheitszustand weiterhin zu beobachten. In dieser Zeit wurden zwei PCR-Abstriche durchgeführt, die beide negativ waren.

Klaus und Siegrid und Mazurek im Garten mit ihren Hunden. Quelle: Ralf Büchler

Es war schließlich der 23. Dezember 2020, als Klaus-Dieter Mazurek das Klinikum Peine wieder verlassen durfte: 15 Kilogramm leichter, noch immer geschwächt, aber am Leben und froh wieder bei seiner Frau und den beiden Hunden Gismo und Piccolo zu sein. Sein erster Wunsch, als er wieder sein Zuhause betrat, war ein Glas Cola. Und einen echten, frisch geschlagenen Weihnachtsbaum wollte er haben. „Darauf legt er großen Wert“, sagt seine Frau Sigrid. Diesen Wunsch erfüllte Schwiegersohn Tobias Krüger noch am Morgen des Heiligabends.

„Die Menschen im Klinikum arbeiten alle mit Herzblut“

Mittlerweile erholt sich Klaus-Dieter Mazurek langsam von seiner schweren Erkrankung und genießt die frische Luft auf der Terrasse. Er ist noch geschwächt, aber er macht Fortschritte. Seine Frau Sigrid ist sehr dankbar, dass die Ärzte und Pflegekräfte auf der Intensivstation alles gegeben haben, um ihren Mann zu retten. „Die Menschen dort arbeiten alle mit Herzblut. Sie haben sich nicht nur hervorragend um ihn, sondern auch sehr herzlich um mich gekümmert“, betont die 64-Jährige.

