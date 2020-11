Peine

Bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17.25 Uhr an der Straße Am Silberkamp ist ein 37-jähriger Fußgänger leicht verletzt worden. Er überquerte die Straße in Richtung Schwarzer Weg und wurde dabei von einem Auto erfasst.

Fußgänger einfach übersehen

Der 35-jährige Fahrer des Wagens kam vom Schwarzen Weg und fuhr in Richtung Kantstraße. Nach seinen Angaben habe er beim Abbiegen nach links auf die Straße Am Silberkamp den querenden Fußgänger übersehen. Dieser wurde beim Zusammenstoß leicht verletzt. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand der Polizei können noch keine Angaben zur Schadenshöhe gemacht werden.

