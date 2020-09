Peine: 122 Paar blutrote Schuhe erinnern an ermordete Frauen

Peine

Eigentlich haben die 122 Paar Frauenschuhe auf den ersten Blick ein eher buntes Bild abgegeben, wie sie da so knallrot lackiert vor der St.-Jakobi-Kirche stehen – doch der Hintergrund ist sehr ernst. Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen ( ASF), der Verein Heckenrose, die Beratungsstelle BISS und das Frauenhaus machten mit der Aktion auf 122 Frauen aufmerksam, die im Jahr 2018 von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet wurden, weil sie Frauen waren.

„Femizid ist die schlimmste Tat, die Frauen angetan werden kann. Leider wird der Begriff oft gemieden. Es ist dann eher von Beziehungsdrama oder Ehestreit die Rede. Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass Frauen umgebracht werden, weil sie eben Frauen sind, eine Beziehung beendet haben oder vor dem Partner geflüchtet sind. Das passiert in allen Bildungs- und Altersschichten, beim 56 Jahre verheirateten Ehepaar ebenso wie bei der 20-jährigen zweifachen Mutter“, erklärten die Peiner ASF-Vorsitzende Wibke Schlimme und Simone Pifan, stellvertretende Bezirksvorsitzende.

Unter einigen Schuhen lagen Texte zu Femiziden, die in der Region passiert sind. Viele Besucher lasen sich die Schicksale aufmerksam durch und suchten das Gespräch mit den Vertreterinnen der ASF.

Vom Verein Heckenrose, der sich gegen sexualisierte Gewalt einsetzt, war Sozialpädagogin Petra Karger vor Ort. Sie informierte über das erweiterte Angebot während der Corona-Krise. „Wir haben die Anrufzeiten deutlich erweitert und waren täglich acht Stunden erreichbar. Seit dem Lockdown im März sind aber leider sämtliche Veranstaltungen in Schulen und Kitas ausgefallen, bei denen wir sonst unsere Arbeit vorstellen, sodass wir kein deutlich erhöhtes Aufkommen an Anfragen hatten. Das war in der BISS-Beratungsstelle anders. Für uns ist die Öffentlichkeitsarbeit sehr wichtig und oft wenden sich auch Menschen an uns, nachdem sie bei einer Veranstaltung aufmerksam geworden sind“, erklärt Karger.

Beengte Verhältnisse im Frauenhaus

Das Frauenhaus war zu Beginn des Lockdowns schon voll belegt, was noch einmal verdeutlicht hat, wie beengt die Verhältnisse im Gebäude sind und dass eine Erweiterung dringend geboten ist. „Durch den Lockdown konnten wir dann auch keine weiteren Frauen aufnehmen, haben aber viel Nachbetreuung geleistet, denn durch die Schließung von Schulen und Kitas, sind bei vielen Frauen gerade erst neu aufgebaute Strukturen wieder weggebrochen“, erklärt Leiterin Nicole Reinert.

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen

Frauen, die sich bedroht oder unsicher fühlen, können sich jederzeit an das Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ wenden. Die kostenlose Rufnummer ist (0 80 00) 11 60 16. Es gibt unter der Adresse www.hilfetelefon.de auch eine Homepage mit Informationen.

Von Nicole Laskowski